Что поменять в уходе за кожей после 30 лет, чтобы оставаться молодой и свежей

Posted 8 августа, 13:59
Published 8 августа, 13:59
Modified 10 сентября, 05:16
Updated 10 сентября, 05:16
Если вы уже заметили «лучики» у глаз или первые морщины на переносице, добавьте к ежедневному уходу витаминную сыворотку. Такие средства обладают легкой текстурой, но при этом очень действенны. Весь секрет в составе: витамины, нутриенты и кислоты заставляют кожу сиять.
Откажитесь от пенки для умывания в пользу других средств. Попробуйте масла или мицеллярную воду. Если кожа проблемная, подберите подходящую энзимную пудру — такая «умывалка» отлично чистит поры и снижает риск появления воспалений.
Витамин С, в большом количестве содержащийся в цитрусовых, прекрасно справляется с такими проблемами, как тусклый цвет лица, мелкие морщинки и сухость. Добавьте в ежедневный уход сыворотку или крем с этим витамином. Не забудьте о солнцезащитном средстве, которое поможет снизить фоточувствительность кожи. «Цитрусовый витамин» ее сильно повышает.
Пока вы спите, кожа активно восстанавливается. Найдите питательный крем на основе натуральных компонентов, который ускорит этот процесс. Вы удивитесь, насколько посвежеет ваша кожа с утра.
Отныне крем для глаз — ваш лучший друг и помощник, который должен всегда находиться на туалетном столике. Причем не просто красиво стоять, но и активно использоваться. Чтобы поддержать упругость кожи вокруг глаз, придется наносить его не реже двух раз в день. Поищите в продаже средство с пептидами, антиоксидантами и гиалуроновой кислотой. Они дают стойкий и заметный результат.
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