newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 13:59

Published 8 августа, 13:59

Modified 10 сентября, 05:16

Updated 10 сентября, 05:16

Что поменять в уходе за кожей после 30 лет, чтобы оставаться молодой и свежей

Что поменять в уходе за кожей после 30 лет, чтобы оставаться молодой и свежей

8 августа 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
Что поменять в уходе за кожей после 30 лет, чтобы оставаться молодой и свежей
Ну вот вы и достигли того прекрасного возраста, когда подростковое акне уже давно позади, а до серьезных морщин и глубоких заломов еще далеко. Однако именно сейчас важно позаботиться о том, чтобы кожа надолго осталась такой же свежей и гладкой. Для этого нужно сменить привычный уход на более «взросл

Сглаживаем первые мимические морщины

Если вы уже заметили «лучики» у глаз или первые морщины на переносице, добавьте к ежедневному уходу витаминную сыворотку. Такие средства обладают легкой текстурой, но при этом очень действенны. Весь секрет в составе: витамины, нутриенты и кислоты заставляют кожу сиять.

Активно очищаем кожу

Откажитесь от пенки для умывания в пользу других средств. Попробуйте масла или мицеллярную воду. Если кожа проблемная, подберите подходящую энзимную пудру — такая «умывалка» отлично чистит поры и снижает риск появления воспалений.

Откажитесь от пенки для умывания в пользу других средствОткажитесь от пенки для умывания в пользу других средств
Откажитесь от пенки для умывания в пользу других средств. Фото: Изображение Midjourney

Создаем «апельсиновое настроение»

Витамин С, в большом количестве содержащийся в цитрусовых, прекрасно справляется с такими проблемами, как тусклый цвет лица, мелкие морщинки и сухость. Добавьте в ежедневный уход сыворотку или крем с этим витамином. Не забудьте о солнцезащитном средстве, которое поможет снизить фоточувствительность кожи. «Цитрусовый витамин» ее сильно повышает.

Находим идеальный ночной крем

Пока вы спите, кожа активно восстанавливается. Найдите питательный крем на основе натуральных компонентов, который ускорит этот процесс. Вы удивитесь, насколько посвежеет ваша кожа с утра.

Найдите питательный крем на основе натуральных компонентов, который ускорит процесс восстановленияНайдите питательный крем на основе натуральных компонентов, который ускорит процесс восстановления
Найдите питательный крем на основе натуральных компонентов, который ускорит процесс восстановления. Фото: Изображение Midjourney

Начинаем дружить с кремом для кожи вокруг глаз

Отныне крем для глаз — ваш лучший друг и помощник, который должен всегда находиться на туалетном столике. Причем не просто красиво стоять, но и активно использоваться. Чтобы поддержать упругость кожи вокруг глаз, придется наносить его не реже двух раз в день. Поищите в продаже средство с пептидами, антиоксидантами и гиалуроновой кислотой. Они дают стойкий и заметный результат.

#Елена Гончарова#Красота#Кожа#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика