Что поменять в уходе за кожей после 30 лет, чтобы оставаться молодой и свежей

Сглаживаем первые мимические морщины Активно очищаем кожу Создаем «апельсиновое настроение» Находим идеальный ночной крем Начинаем дружить с кремом для кожи вокруг глаз

Ну вот вы и достигли того прекрасного возраста, когда подростковое акне уже давно позади, а до серьезных морщин и глубоких заломов еще далеко. Однако именно сейчас важно позаботиться о том, чтобы кожа надолго осталась такой же свежей и гладкой. Для этого нужно сменить привычный уход на более «взросл