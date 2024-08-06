Российская косметика, за которой охотятся все иностранцы, — вы будете удивлены

Posted 6 августа, 16:01
Published 6 августа, 16:01
Modified 10 сентября, 05:08
Updated 10 сентября, 05:08
Даже, мягко говоря, не слишком приятный запах не отпугивает иностранцев от дегтярного мыла. Такого за границей действительно не купишь. Иностранцы с удовольствием покупают «типично русский» сувенир, потому что он стопроцентно натуральный и способен исцелить чуть ли не от всех дерматологических проблем.
Очень сложный по составу косметический продукт с массой полезных элементов и поистине чудодейственным эффектом. Знающие иностранцы буквально гоняются за целебным косметическим средством. А оно еще и стоит копейки.
Мумие восстанавливает и укрепляет волосы лучше, чем любое профессиональное средство. А еще этот натуральный российский продукт незаменим в борьбе с целлюлитом.
Дешевое средство, которое можно купить в любой аптеке, ухаживает за кожей и помогает ее восстановлению. Бадяга отлично отшелушивает поврежденные слои кожи, устраняет рубцы и пигментные пятна, витаминизирует и восстанавливает клетки кожи.
Иностранцев привлекают широкий спектр действия косметического средства, невысокая цена и длительный срок годности.
Ее можно найти в серии натуральных бьюти-средств «Рецепты бабушки Агафьи». Главный плюс, привлекающий иностранцев — отсутствие силиконов, парабенов и прочих вредных веществ, которые обычно добавляют в косметические продукты современные производители.
Экологичная и бюджетная маска оказывает моментальный эффект на состояние волос — укрепляет и восстанавливает. Волосы становятся послушными, мягкими, шелковистыми — совсем как в рекламе.
Пока российские модницы в погоне за быстрым эффектом скупают дорогостоящие европейские тональники, сами иностранцы в восторге от бюджетного отечественного продукта. Тональный крем «Балет 2000» испробовали на себе известные зарубежные бьюти-блогеры. И остались в восторге. По их отзывам, он действительно подходит для любого типа кожи и отлично распределяется по лицу.
Иностранцев привлекает отсутствие масел и спирта, обилие витаминов и необычайная стойкость косметического средства. Ну и, конечно, цена.
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