Российская косметика, за которой охотятся все иностранцы, — вы будете удивлены

Даже, мягко говоря, не слишком приятный запах не отпугивает иностранцев от дегтярного мыла. Такого за границей действительно не купишь. Иностранцы с удовольствием покупают «типично русский» сувенир, потому что он стопроцентно натуральный и способен исцелить чуть ли не от всех дерматологических проблем.