Почему пока не установили контакт с инопланетянами

Posted 6 августа, 09:35
Published 6 августа, 09:35
Modified 10 сентября, 02:02
Updated 10 сентября, 02:02
Возможно, высокоразвитые цивилизации инопланетных существ предпочитают отстраненно наблюдать за человечеством, не вмешиваясь в наши дела. Об этом предположении говорил еще Константин Циолковский.
Возможно, высокоразвитая цивилизация с головой ушла в собственную цифровую вселенную, поэтому не планирует бродить в космосе в поисках собратьев по разуму.
Вполне вероятно, что представители иных цивилизаций транслируют сигналы, которые люди пока не научились считывать. Может быть, когда-нибудь они научатся говорить с нами на более простом, понятном землянам языке. Например, с помощью радиосигналов.
Возможно, что жители других уголков вселенной просто «не доросли» до уровня знаний, позволяющего посылать сигналы в космос или путешествовать в пространстве.
Существует вероятность, что после достижения определенной точки развития цивилизация себя уничтожает. К сожалению, с появлением ядерного оружия такая опасность нависла и над человечеством.
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель НКЦ SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов считает, что мы просто слишком мало внимания уделяем проблеме поиска разумной жизни вне Земли.
Вот что говорит эксперт:
«То, что ученые многих стран многократно искали внеземные цивилизации и не нашли, а значит, их нет, это миф. Такое утверждение не соответствует действительности ни в малейшей степени. На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14