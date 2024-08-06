Как подготовить автомобиль к дальней дороге

Теперь настала очередь подкапотного пространства и его содержимого. Проверьте уровни всех жидкостей и при необходимости долейте их. Прощупайте рукой и визуально оцените тросы, ремни и провода, убедитесь в отсутствии трещин в шлангах и трубках. Заведите двигатель и послушайте, как он работает, при этом не должно быть никаких посторонних шумов, скрипа или стука. И наконец, проверьте, в порядке ли фары, габаритные огни и задние фонари авто.