Как подготовить автомобиль к дальней дороге

Posted 6 августа, 13:57
Published 6 августа, 13:57
Modified 10 сентября, 05:07
Updated 10 сентября, 05:07
Начнем с колес. Отправляясь в дальнюю дорогу, обязательно следует осмотреть шины: визуально оценить их общее состояние и рисунок протектора, а также проверить давление в них и на всякий случай подтянуть болты, которыми крепятся колеса. Также желательно проверить тормоза — сделать это можно как визуально, по внешнему состоянию тормозных колодок, так и поставив машину в сервис на диагностику.
Стоит также оценить состояние «дворников» и при необходимости заменить их на новые или кинуть новый комплект стеклоочистителей в багажник — на всякий случай. Не пренебрегайте этим пунктом, так как в пути у вас может не быть возможности купить новые «дворники», если со старыми что-то случится, и они перестанут выполнять свою функцию.
Теперь настала очередь подкапотного пространства и его содержимого. Проверьте уровни всех жидкостей и при необходимости долейте их. Прощупайте рукой и визуально оцените тросы, ремни и провода, убедитесь в отсутствии трещин в шлангах и трубках. Заведите двигатель и послушайте, как он работает, при этом не должно быть никаких посторонних шумов, скрипа или стука. И наконец, проверьте, в порядке ли фары, габаритные огни и задние фонари авто.
Также не лишним будет дополнительно защитить радиатор. Для этого перед ним можно установить капроновую сетку, которая защитит радиатор от перегрева из-за налипания насекомых и при этом не будет мешать охлаждению двигателя.
И наконец, проверьте содержимое багажника. В нем обязательно должны быть: автомобильная аптечка, огнетушитель, трос, яркий жилет со светоотражательными полосами, знак аварийной остановки, рабочие перчатки, инструменты, включая баллонный ключ, стартерные провода, домкрат и накачанное запасное колесо. Кроме того, отправляясь в дальнюю поездку, желательно иметь в автомобиле также ремкомплект для шин, запасные лампочки и комплект предохранителей.
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