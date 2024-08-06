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Posted 6 августа, 07:52

Published 6 августа, 07:52

Modified 10 сентября, 02:17

Updated 10 сентября, 02:17

Как через квазары в космосе можно заглянуть в прошлое

Как через квазары в космосе можно заглянуть в прошлое

6 августа 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Квазары — это особенные космические объекты с мощнейшей гравитацией. Что о них известно, в материале Newia.

Космический уровень яркости

Квазар представляет собой черную дыру, окруженную так называемым аккреционным диском. Это частицы газа и пыли, разогретые до температуры в миллионы градусов. Диск испускает в космос радиоволны, ультрафиолетовое излучение, а также обычный свет. Он настолько яркий, что мешает рассмотреть детали окружающего пространства.

Специалисты из Австралии сделали буквально ослепительное открытие. Они наткнулись на самый яркий (из известных) квазар в космосе. Его ядром служит черная дыра, масса которой в 17 млрд раз больше, чем масса Солнца. Температура объекта составляет 10 тысяч градусов Цельсия.

Исследователь Кристиан Вольф поделился впечатлениями:

«Мы испытываем шок и трепет… представляя, что природа действительно способна создать нечто подобное».

Квазары и время

Первый квазар был обнаружен в космосе еще в середине прошлого века. В то время специалисты могли изучать подобные объекты только посредством радиотелескопов, поэтому их назвали «квазары». Название составили из двух понятий: «квазизвездный» и «радиоисточник».

Технологии изучения Вселенной активно развиваются, и исследователи нередко находят в космосе новые квазары. К 2005 году их насчитывалось около 195 тыс. Еще через десять лет группа ученых из разных стран в ходе своих исследований обнаружила древнейший из подобных объектов, который назвали J1342+0928. Он уже существовал в то время, когда Вселенной было 780 миллионов лет.

Астроном Эдуардо Баньядос рассказывает:

«Если бы Вселенная была 50-летним человеком, то излучение, которое дошло до нас от J1342+0928, можно было бы сравнить с фотографией этого человека, сделанной, когда ему было всего два с половиной года».

Сегодня квазары в космосе изучают для того, чтобы получить представление о ранней Вселенной: чем дальше от нас расположен объект, тем дольше двигается к нам его излучение, а значит, тем дальше в космическое прошлое могут заглянуть исследователи.

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