Как через квазары в космосе можно заглянуть в прошлое

Posted 6 августа, 07:52
Published 6 августа, 07:52
Modified 10 сентября, 02:17
Updated 10 сентября, 02:17
Квазар представляет собой черную дыру, окруженную так называемым аккреционным диском. Это частицы газа и пыли, разогретые до температуры в миллионы градусов. Диск испускает в космос радиоволны, ультрафиолетовое излучение, а также обычный свет. Он настолько яркий, что мешает рассмотреть детали окружающего пространства.
Специалисты из Австралии сделали буквально ослепительное открытие. Они наткнулись на самый яркий (из известных) квазар в космосе. Его ядром служит черная дыра, масса которой в 17 млрд раз больше, чем масса Солнца. Температура объекта составляет 10 тысяч градусов Цельсия.
Исследователь Кристиан Вольф поделился впечатлениями:
«Мы испытываем шок и трепет… представляя, что природа действительно способна создать нечто подобное».
Первый квазар был обнаружен в космосе еще в середине прошлого века. В то время специалисты могли изучать подобные объекты только посредством радиотелескопов, поэтому их назвали «квазары». Название составили из двух понятий: «квазизвездный» и «радиоисточник».
Технологии изучения Вселенной активно развиваются, и исследователи нередко находят в космосе новые квазары. К 2005 году их насчитывалось около 195 тыс. Еще через десять лет группа ученых из разных стран в ходе своих исследований обнаружила древнейший из подобных объектов, который назвали J1342+0928. Он уже существовал в то время, когда Вселенной было 780 миллионов лет.
Астроном Эдуардо Баньядос рассказывает:
«Если бы Вселенная была 50-летним человеком, то излучение, которое дошло до нас от J1342+0928, можно было бы сравнить с фотографией этого человека, сделанной, когда ему было всего два с половиной года».
Сегодня квазары в космосе изучают для того, чтобы получить представление о ранней Вселенной: чем дальше от нас расположен объект, тем дольше двигается к нам его излучение, а значит, тем дальше в космическое прошлое могут заглянуть исследователи.
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