Как через квазары в космосе можно заглянуть в прошлое

Технологии изучения Вселенной активно развиваются, и исследователи нередко находят в космосе новые квазары. К 2005 году их насчитывалось около 195 тыс. Еще через десять лет группа ученых из разных стран в ходе своих исследований обнаружила древнейший из подобных объектов, который назвали J1342+0928. Он уже существовал в то время, когда Вселенной было 780 миллионов лет.