Екатерина Варнава взволновала подписчиков откровенным нарядом

Ранее Екатерина Варнава уже делилась своими мыслями о критике внешности в социальных сетях. По словам артистки, она любит экспериментировать с образом и не боится перемен. В июле она кардинально сменила имидж, отрезав свои длинные волосы. Варнава даже провела голосование среди подписчиков, чтобы узнать, какая стрижка ей идет больше.