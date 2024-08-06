Екатерина Варнава взволновала подписчиков откровенным нарядом

Posted 6 августа, 12:33
Published 6 августа, 12:33
Modified 10 сентября, 05:06
Updated 10 сентября, 05:06
Многие подписчики засыпали Варнаву комплиментами, отметив ее великолепный внешний вид. Однако не все отзывы были положительными. Некоторые пользователи выразили беспокойство по поводу ее худобы, утверждая, что она выглядит болезненно.
«Зачем такая истощенная худоба? Такое ощущение, будто вы серьезно переболели и сильно потеряли в весе», — написал один из подписчиков.
«Катенька, а что с коленными суставами?» — добавил другой.
«Худоба не к лицу», — заметил третий.
Ранее Екатерина Варнава уже делилась своими мыслями о критике внешности в социальных сетях. По словам артистки, она любит экспериментировать с образом и не боится перемен. В июле она кардинально сменила имидж, отрезав свои длинные волосы. Варнава даже провела голосование среди подписчиков, чтобы узнать, какая стрижка ей идет больше.
Несмотря на разделившиеся мнения, Екатерина продолжает радовать своих поклонников смелыми экспериментами и остается верной своему стилю.
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