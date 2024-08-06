Близкие пранкера Эдварда Била сообщили о его состоянии после операции

Posted 6 августа, 10:27
Published 6 августа, 10:27
Modified 10 сентября, 05:07
Updated 10 сентября, 05:07
Новость о том, что известному блогеру Эдварду Билу предстоит ампутация ноги, повергла в шок его многочисленных поклонников по всему миру.
Эдвард Бил, известный своими пранками и зажигательными выступлениями, всегда был символом силы, энергии и жизнерадостности для своих фанатов. Теперь они с тревогой следят за развитием событий, переживая за здоровье своего кумира.
О прогнозе врачей
Весть об ампутации ноги появилась в Сети после слов адвоката. Хамзат Шаро заявил, что врачи поставили Эдварда перед фактом — если состояние не улучшится, то может быть произведена ампутация левой ноги. Если ее не провести, то шансы выжить крайне малы.
Спустя несколько часов близкие пранкера выступили с новым заявлением. Они отметили, что врачам все-таки удалось сохранить левую ногу Била. Однако это не означает, что он полностью здоров — инфекция все еще присутствует, хоть и в меньших объемах и на более ранней стадии. Теперь Эдварду предстоит длительный период реабилитации и лечения.
Авторы поста отметили, что Билу необходимо как минимум полгода на восстановление. Родственники поблагодарили всех, кто поддерживал блогера в это непростое время, и попросили сохранять спокойствие. Известно, что сейчас состояние пранкера удовлетворительное.
Пранк вышел из-под контроля
Напомним, что Эдвард Билл известен своими громкими выходками и пранками. Три месяца назад он получил открытый перелом ноги в результате падения с самоката. Несмотря на то, что он еще не до конца вылечился, блогер отправился снимать новый пранк.
20 июля Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с надписью «Самокатная патрульная служба». Во время содержания в спецприемнике нога Била начала опухать в месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи.
Позже Эдварда Била экстренно госпитализировали. Ситуация вокруг здоровья 28-летнего блогера вызвала широкий общественный резонанс.
Едва не отправил на тот свет десятки человек
Напомним, что ранее пранкер стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади. Двигаясь на своем спортивном автомобиле Audi RS6 на высокой скорости, он вылетел на встречную полосу, в результате чего столкнулся с 5 другими автомобилями. Одна из участниц ДТП, ехавшая на Volkswagen Polo, получила тяжелые травмы — переломы обеих ног, внутреннее кровотечение и черепно-мозговую травму. Женщина была доставлена в реанимацию.
Московский суд приговорил блогера к двум годам лишения свободы и лишил его водительских прав на три года. Однако Эдварду Билу удалось договориться с пострадавшей в ДТП — он компенсировал ей расходы на лечение, что позволило ему выйти из тюрьмы уже в ноябре 2022 года.
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