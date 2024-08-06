Близкие пранкера Эдварда Била сообщили о его состоянии после операции

Спустя несколько часов близкие пранкера выступили с новым заявлением. Они отметили, что врачам все-таки удалось сохранить левую ногу Била. Однако это не означает, что он полностью здоров — инфекция все еще присутствует, хоть и в меньших объемах и на более ранней стадии. Теперь Эдварду предстоит длительный период реабилитации и лечения.