Как избавиться от визуального шума в квартире: пять способов сделать интерьер лучше

Проведите тщательную уборку и избавьтесь от всего ненужного. Одежду, которую вы не носите, можно пожертвовать на благотворительность, сдать в переработку или просто выбросить. Добавляйте новые предметы в интерьер только тогда, когда они действительно будут полезными и улучшат качество вашей жизни. Не стоит загромождать пространство ради накопления вещей, которые в итоге будут пылиться без дела.