Какие книги прочитать, чтобы начать разбираться в моде

Фешен-журналистка Эми Оделл написала книгу о самом известном редакторе модного глянца — Анне Винтур. Главред американского Vogue — это икона стиля на протяжении десятков лет. Как формировался ее самобытный вкус? Что она предпочитает носить в повседневной жизни? А что не наденет никогда в жизни? Обо всем этом повествует книга «Анна».