Какие книги прочитать, чтобы начать разбираться в моде

Posted 4 августа, 14:05
Published 4 августа, 14:05
Modified 10 сентября, 01:24
Updated 10 сентября, 01:24
Мода в кино — очень увлекательная тема. Фешен-аналитик Кристофер Лаверти скрупулезно изучил ее и написал огромный труд, в котором описал взаимное влияние двух индустрий. Из книги ты узнаешь секреты создания костюмов для мировых кинохитов, а также поймешь, как тренды с экрана вливаются в повседневную жизнь.
Фешен-журналистка Эми Оделл написала книгу о самом известном редакторе модного глянца — Анне Винтур. Главред американского Vogue — это икона стиля на протяжении десятков лет. Как формировался ее самобытный вкус? Что она предпочитает носить в повседневной жизни? А что не наденет никогда в жизни? Обо всем этом повествует книга «Анна».
Андре Леон Телли — легендарная личность в мире моды. Бывший креативный директор американского Vogue более 40 лет отдал фешен-индустрии и знает все ее мельчайшие нюансы. Уникальный опыт Телли описан на страницах данного издания.
Если ты хочешь вооружиться фундаментальными знаниями о моде, то ищи на полках магазинов книгу фешен-писателя Колина Макдауэлла. В своем произведении «Анатомии моды» он исследует события, которые повлияли на формирование индустрии.
Увлекательное чтение про женщин, чей художественный вкус и видения стиля изменили мировую моду. Автор «100 женщин — 100 стилей. Иконы стиля, изменившие моду» выбрал своими героинями неординарных личностей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14