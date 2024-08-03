Уже не в тренде: какой дизайн интерьера морально устарел к 2024 году

В тренде монохромные цветовые решения, которые можно разнообразить за счет броских деталей и интересных фактур. К примеру, если квартиру выдержать в бежевой гамме, интерьер не будет смотреться безлико и плоско, но только в том случае, если в нем будут разные по фактуре поверхности.