Уже не в тренде: какой дизайн интерьера морально устарел к 2024 году

Posted 3 августа, 04:24
Published 3 августа, 04:24
Modified 10 сентября, 04:55
Updated 10 сентября, 04:55
Дизайнеры отказываются от минималистичных решений и приемов в интерьерах. И их можно понять: мы все успели устать от «стерильных» квартир, в них мы чувствуем себя не очень уютно. В последнее время тренд смещается на фактурные, яркие и насыщенные решения.
В тренде монохромные цветовые решения, которые можно разнообразить за счет броских деталей и интересных фактур. К примеру, если квартиру выдержать в бежевой гамме, интерьер не будет смотреться безлико и плоско, но только в том случае, если в нем будут разные по фактуре поверхности.
Еще один антитренд — обставлять всю квартиру или даже комнату мебелью одного и того же производителя. Интерьер получается однообразным, и владелец квартиры рискует попасть в ситуацию, в которой оказался герой фильма «Ирония судьбы, или с легким паром».
В 2024 году в интерьере дизайнеры предлагают комбинировать разные предметы мебели, вместе они могут создать стильный и оригинальный ансамбль.
Помните, как она только появилась в интерьерах квартир? Теперь можете о ней забыть, поскольку стиль «лофт» окончательно утратил свою актуальность. Тем более что в дизайне типовых, жилых квартир он в принципе и не прижился.
Стоит отметить, что чаще всего попытки оформить прихожую или кухню плиткой «под кирпич» успехом не увенчивались. Стены напоминали что угодно, только не оригинальную кирпичную кладку.
Удивительно, но этот тренд оказался одним из самых живучих. Долгое время квартиры украшались объемными и многослойными шторами, да еще и тюлем. Стоит ли говорить, что смотрелось это слишком сложно, громоздко и не всегда уместно.
Еще один неочевидный (или очевидный) минус сложных штор заключается в том, что они накапливают в себе пыль, а иногда даже закрывают свет. Так что в квартире становится темно и неютно.
Пусть интерьер, в котором присутствуют «кожаные» или «бархатные» диваны с креслами, останется в прошлом — в настоящем этой вычурной и громоздкой мебели точно нет места. Она начала смотреться нелепо уже довольно давно, однако многие по-прежнему выбирали ее для своих квартир, ассоциируя с чем-то статусным и роскошным.
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