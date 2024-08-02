Разнес «Родину-мать» и оскорбил патриарха: интервью с Лебедевым шокировало страну

Лебедев заявил, что «Родина-мать» изначально не очень красивый монумент с открытым ртом, созданный, по его мнению, «старым маразматиком». При этом дизайнер отметил, что контуры и силуэт монумента с мечом являются удачным решением, но в целом он считает, что памятник мог бы быть более изящным.





