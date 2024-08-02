Разнес «Родину-мать» и оскорбил патриарха: интервью с Лебедевым шокировало страну

Posted 2 августа, 11:21
Published 2 августа, 11:21
Modified 10 сентября, 04:55
Updated 10 сентября, 04:55
Newia.ru рассказывает, какие именно слова Лебедева заставили общественность пересмотреть свои взгляды в отношении популярного блогера.
Критика о великом монументе
В новом интервью Артемий прокомментировал свое скандальное заявление четырехлетней давности, касающееся монумента «Родина-мать зовет!». В беседе с Юрием Дудем спикер вновь высказал свое мнение о волгоградском памятнике.
Дизайнер подчеркнул, что при оценке скульптур, символики, гербов и флагов он, прежде всего, руководствуется профессиональным взглядом.
Лебедев заявил, что «Родина-мать» изначально не очень красивый монумент с открытым ртом, созданный, по его мнению, «старым маразматиком». При этом дизайнер отметил, что контуры и силуэт монумента с мечом являются удачным решением, но в целом он считает, что памятник мог бы быть более изящным.
Кроме того, Лебедев раскритиковал подсветку монумента, назвав ее ужасной. Вместе с тем, блогер подчеркнул, что его слова никак не умаляют подвиг воинов Великой Отечественной войны.
Обвинения на 10 млн рублей
Также Артемий Лебедев резко высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета». Главу Лиги Екатерину Мизулину он назвал «инфотеррористкой».
Екатерина Мизулина, не согласившись с позицией Лебедева, приняла быстрое решение. Она заявила, что организация подает в суд, указав, что спикеры распространяют сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию организации.
Общественная деятельница добавила, что намерена взыскать 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Все полученные средства она пообещала направить на нужды специальной военной операции.
Не «пощадил» даже патриарха
Не постеснялся в выражениях Артемий Лебедев по отношению к патриарху Кириллу. Он резко раскритиковал современные храмы и церкви в России, называя их «бездушными». Дизайнер заявил, что патриарх «представляет собой бездушное отношение к церковной роли».
Напомним, что после всех критических слов Артемия Лебедева поступило множество жалоб, однако он не отказался от своей позиции.
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