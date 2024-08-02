Как хранить дома бананы несколько месяцев

Posted 2 августа, 13:22
Published 2 августа, 13:22
Modified 10 сентября, 01:47
Updated 10 сентября, 01:47
Потемневшие бананы — довольно частое явление, однако это не что иное, как обычный окислительный процесс, такой же, какой происходит, например, на свежем срезе яблока. Впрочем, есть способы на какое-то время сохранить эти фрукты свежими и сохранившими свой нормальный вид.
Эксперты рекомендуют хранить бананы отдельно от других фруктов, поскольку в таком соседстве они быстрее дозреют и начнут гнить. Кроме того, следует разделить связку, и каждый банан обернуть пищевой пленкой — так они лучше сохранятся, поскольку будут защищены от природного этилена, выделяемого другими бананами.
Бананы также можно хранить в бумажном пакете или завернутыми оберточную бумагу и помещенными в темное прохладное место, чтобы на них не попадали солнечные лучи и избыточная влага. При таких условиях фрукты спокойно пролежат без холодильника 3-5 дней. Можно положить бананы и в холодильник, но следует учитывать, что там не очень благоприятная среда из-за высокой влажности, так что не стоит оставлять их там дольше, чем на 1-2 дня.
Можно также заморозить бананы, очистив их от кожуры и нарезав небольшими ломтиками. Сначала следует разложить нарезанные бананы на плоской тарелке или небольшом противне и поставить в морозилку ровно на столько времени, чтобы кусочки стали твердыми. Затем нужно переложить их в пакеты и снова убрать в морозилку — в таком виде фрукты могут храниться до 6 месяцев, не теряя своих вкусовых и полезных свойств.
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