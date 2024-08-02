Как хранить дома бананы несколько месяцев

Бананы также можно хранить в бумажном пакете или завернутыми оберточную бумагу и помещенными в темное прохладное место, чтобы на них не попадали солнечные лучи и избыточная влага. При таких условиях фрукты спокойно пролежат без холодильника 3-5 дней. Можно положить бананы и в холодильник, но следует учитывать, что там не очень благоприятная среда из-за высокой влажности, так что не стоит оставлять их там дольше, чем на 1-2 дня.