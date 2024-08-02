Храните самые красивые цветы из вашего сада круглый год: руководство по сушке цветов

Posted 2 августа, 11:16
Published 2 августа, 11:16
Modified 10 сентября, 04:54
Updated 10 сентября, 04:54
Существуют различные методы сушки цветов, такие как воздушная сушка, прессование и сушка с помощью силикагеля. Важно правильно выбрать цветы, срезать их в нужное время и правильно разместить после сушки. Эксперты делятся своими лучшими методами и советами по сушке цветов.
Есть несколько способов сушки цветов, каждый из которых позволяет сохранить их красоту на длительное время.
Воздушная сушка — самый простой и экологически чистый метод. Он не требует использования химикатов, поэтому высушенные цветы можно отправить в компост.
Совет: Можно экспериментировать с формой цветов, позволяя им сохнуть в разных положениях — стоя в пустой вазе или лежа на сухой поверхности.
Прессованные цветы подходят для закладок, украшений, мыла и других поделок.
Силикагель позволяет сушить цветы, сохраняя их форму и текстуру.
Глицерин не только удаляет влагу из цветов, но и заменяет её, делая цветы мягкими и гибкими.
Лучше всего сушить цветы, когда они находятся в полном расцвете, но не перезрели. «Лучшее время для сушки цветов — когда они только что распустились и еще свежие,» — говорит Карла Вингетт из Idlewild Floral.
Если вы хотите добавить яркости высушенным цветам, можно использовать красители. «Экспериментируйте с добавлением красителя в воду и оставляйте свежие стебли цветов в этой воде на ночь,» — советует Вингетт. Можно также окунуть высушенные цветы в ведро с красителем или разведенной краской и затем снова высушить их.
Время сушки зависит от метода и типа цветов:
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