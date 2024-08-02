Храните самые красивые цветы из вашего сада круглый год: руководство по сушке цветов

Если вы хотите добавить яркости высушенным цветам, можно использовать красители. «Экспериментируйте с добавлением красителя в воду и оставляйте свежие стебли цветов в этой воде на ночь,» — советует Вингетт. Можно также окунуть высушенные цветы в ведро с красителем или разведенной краской и затем снова высушить их.