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Posted 2 августа, 11:16

Published 2 августа, 11:16

Modified 10 сентября, 04:54

Updated 10 сентября, 04:54

Храните самые красивые цветы из вашего сада круглый год: пошаговое руководство

Храните самые красивые цветы из вашего сада круглый год: руководство по сушке цветов

2 августа 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney
Храните самые красивые цветы из вашего сада круглый год: пошаговое руководство

Как сушить цветы для красивого цветения, которое длится дольше сезона

Хотите, чтобы цветы из вашего сада или букета сохранялись дольше? Есть способ сделать так, чтобы ваши любимые цветы радовали вас несколько месяцев: их можно высушить. Сухие цветы приносят нотку весны в любой сезон и могут украсить ваш интерьер, добавив цвет, форму и текстуру.

Существуют различные методы сушки цветов, такие как воздушная сушка, прессование и сушка с помощью силикагеля. Важно правильно выбрать цветы, срезать их в нужное время и правильно разместить после сушки. Эксперты делятся своими лучшими методами и советами по сушке цветов.

Способы сушки цветов

Есть несколько способов сушки цветов, каждый из которых позволяет сохранить их красоту на длительное время.

Воздушная сушка цветов

Воздушная сушка — самый простой и экологически чистый метод. Он не требует использования химикатов, поэтому высушенные цветы можно отправить в компост.

  1. Соберите свежие, только что распустившиеся цветы, оставив несколько дюймов стебля.
  2. Удалите листья, чтобы ускорить процесс сушки и избежать гниения.
  3. Закрепите стебли резинкой.
  4. Повесьте цветы бутонами вниз в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямого солнечного света.

Совет: Можно экспериментировать с формой цветов, позволяя им сохнуть в разных положениях — стоя в пустой вазе или лежа на сухой поверхности.

Прессование цветов

Прессованные цветы подходят для закладок, украшений, мыла и других поделок.

  1. Собирайте цветы в сухой день, чтобы избежать лишней влаги.
  2. Поместите цветы между двумя слоями восковой или пергаментной бумаги и зажмите между листами фанеры. Можно использовать тяжелую книгу.
  3. Убедитесь, что цветы полностью высохли и стали плоскими и бумажными, прежде чем осторожно их извлечь.
Существуют различные методы сушки цветов, такие как воздушная сушка, прессование и сушка с помощью силикагеляСуществуют различные методы сушки цветов, такие как воздушная сушка, прессование и сушка с помощью силикагеля
Существуют различные методы сушки цветов, такие как воздушная сушка, прессование и сушка с помощью силикагеля. Фото: Изображение Midjourney

Сушка цветов с помощью силикагеля

Силикагель позволяет сушить цветы, сохраняя их форму и текстуру.

  1. Найдите пластиковый контейнер с крышкой, достаточно большой, чтобы вместить цветы.
  2. Насыпьте на дно контейнера один-два дюйма силикагеля.
  3. Положите цветы в контейнер бутонами вверх и засыпьте их силикагелем.
  4. После высыхания осторожно удалите силикагель с цветов.

Сушка цветов с помощью глицерина

Глицерин не только удаляет влагу из цветов, но и заменяет её, делая цветы мягкими и гибкими.

  1. Смешайте одну часть глицерина и две части воды в ведре.
  2. Поставьте срезанные стебли цветов в смесь глицерина и воды.
  3. После того как цветы впитают глицерин, выньте их и дайте им высохнуть на воздухе.
Силикагель позволяет сушить цветы, сохраняя их форму и текстуруСиликагель позволяет сушить цветы, сохраняя их форму и текстуру
Силикагель позволяет сушить цветы, сохраняя их форму и текстуру. Фото: Изображение Midjourney

Когда сушить цветы

Лучше всего сушить цветы, когда они находятся в полном расцвете, но не перезрели. «Лучшее время для сушки цветов — когда они только что распустились и еще свежие,» — говорит Карла Вингетт из Idlewild Floral.

Как добавить цвет высушенным цветам

Если вы хотите добавить яркости высушенным цветам, можно использовать красители. «Экспериментируйте с добавлением красителя в воду и оставляйте свежие стебли цветов в этой воде на ночь,» — советует Вингетт. Можно также окунуть высушенные цветы в ведро с красителем или разведенной краской и затем снова высушить их.

Сколько времени занимает сушка цветов

Время сушки зависит от метода и типа цветов:

  • Воздушная сушка: 2-3 недели
  • Прессование: 2-4 недели
  • Сушка с силикагелем: 1-3 недели
  • Сушка с глицерином: 1-6 недель
#Алина Ибрагимова
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