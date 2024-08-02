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Posted 2 августа, 12:22

Published 2 августа, 12:22

Modified 10 сентября, 04:56

Updated 10 сентября, 04:56

Богато, но не дорого: идеи для стильного интерьера без больших финансовых вложений

2 августа 2024, 12:22
Модные дизайнеры интерьера предпочитают рекомендовать клиентам лакшери-варианты ремонта. Мы же, в отличие от них, подобрали для вас вполне доступные решения, которые помогут сделать квартиру современной и уютной. Ведь стильно — не значит дорого.

Освещение и отделка

Вы наверняка видели очень дорогие интерьеры, которые смотрятся неуютно и больше напоминают офис или в лучшем случае дорогой отель. Все дело в правильном подборе отделки и освещения.

Какие приемы помогут сделать дом уютнее:

  • Купите светильники в индустриальном стиле, напоминающие лампы накаливания. Их мягкий свет будет очень кстати в помещении любого назначения.
  • Если старая люстра подходит к стилю комнаты, не спешите ее выбрасывать. Почистите и перекрасьте каркас, замените плафоны, и настоящая дизайнерская вещь готова.
  • Поклейте обои с графичным принтом. Только не на все стены, а на одну, сделав ее акцентной. Так вы сэкономите на обоях, так как рулоны со стильным и качественно выполненным рисунком стоят дороже однотонных.

Если вы решите поклеить графичные обои или покрасить стену, отдайте предпочтение крупному рисунку с прямыми линиями. Он легко впишется в любой интерьер.

На чем не стоит экономить

Ни в коем случае не экономьте на покупке смесителей и сантехники. Эти вещи должны быть качественными, ведь их планируется использовать на протяжении нескольких лет.

Если вы любите оригинальный стиль, закажите конструкцию из медных труб и садовых кранов — это отличное решение в стиле лофт.

Также имеет смысл потратиться на хорошую мебель. Найдите альтернативу, нечто среднее между простенькими дешевыми наборами и дорогими коллекциями из цельной древесины. Обращайте внимание на качество и форму, а цвет и фурнитуру всегда можно изменить самостоятельно.

Что лучше не покупать

Не берите мебель с яркой обивкой. Например, ярко-оранжевый диван. Это красивая, акцентная часть интерьера, которую будет сложно вписать в определенные стилевые рамки.

Не берите ультрамодные, но неудобные стулья для кухни. Красота красотой, но не стоит забывать об удобстве и функциональности.

Не покупайте огромные паласы или маленькие пушистые коврики. Неизвестно, как они отразятся на восприятии пространства комнаты. Возможно, они визуально сделают все помещение или его часть меньше, чем есть на самом деле.

#Елена Гончарова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
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