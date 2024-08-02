Богато, но не дорого: идеи для стильного интерьера без больших финансовых вложений

Освещение и отделка На чем не стоит экономить Что лучше не покупать

Модные дизайнеры интерьера предпочитают рекомендовать клиентам лакшери-варианты ремонта. Мы же, в отличие от них, подобрали для вас вполне доступные решения, которые помогут сделать квартиру современной и уютной. Ведь стильно — не значит дорого.