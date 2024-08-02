Богато, но не дорого: идеи для стильного интерьера без больших финансовых вложений

Posted 2 августа, 12:22
Published 2 августа, 12:22
Modified 10 сентября, 04:56
Updated 10 сентября, 04:56
Вы наверняка видели очень дорогие интерьеры, которые смотрятся неуютно и больше напоминают офис или в лучшем случае дорогой отель. Все дело в правильном подборе отделки и освещения.
Какие приемы помогут сделать дом уютнее:
Если вы решите поклеить графичные обои или покрасить стену, отдайте предпочтение крупному рисунку с прямыми линиями. Он легко впишется в любой интерьер.
Ни в коем случае не экономьте на покупке смесителей и сантехники. Эти вещи должны быть качественными, ведь их планируется использовать на протяжении нескольких лет.
Если вы любите оригинальный стиль, закажите конструкцию из медных труб и садовых кранов — это отличное решение в стиле лофт.
Также имеет смысл потратиться на хорошую мебель. Найдите альтернативу, нечто среднее между простенькими дешевыми наборами и дорогими коллекциями из цельной древесины. Обращайте внимание на качество и форму, а цвет и фурнитуру всегда можно изменить самостоятельно.
Не берите мебель с яркой обивкой. Например, ярко-оранжевый диван. Это красивая, акцентная часть интерьера, которую будет сложно вписать в определенные стилевые рамки.
Не берите ультрамодные, но неудобные стулья для кухни. Красота красотой, но не стоит забывать об удобстве и функциональности.
Не покупайте огромные паласы или маленькие пушистые коврики. Неизвестно, как они отразятся на восприятии пространства комнаты. Возможно, они визуально сделают все помещение или его часть меньше, чем есть на самом деле.
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