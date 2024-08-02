7 дизайнерских решений для интерьера, которые надолго останутся в тренде

Posted 2 августа, 12:13
Published 2 августа, 12:13
Modified 10 сентября, 04:56
Updated 10 сентября, 04:56
В течение следующих сезонов будет актуален тренд на эко-френдли и, скорее всего, он задержится в топе надолго. Основные фишки экологичного интерьера — это переработанные материалы и натуральные элементы, которые созданы без вреда для природы. Например, светильник из переработанного пластика или журнальный столик из восстановленной древесины.
Тренды на управление функциями дома с планшета уже в прошлом. «Умный дом» настолько захватил нашу жизнь, что людям снова стало проще нажать на выключатель или пульт, чем искать подходящую кнопку в программе, хлопать в ладоши и как-то еще активировать нужные функции. Поэтому не мучайтесь со сложными технологическими решениями в убыток простоте и комфорту.
От резкой геометрии углов пора переходить к закруглению, по крайней мере, многие дизайнеры уже включают этот тренд в авторские интерьеры. Плавность линий можно задействовать как в мебели, так и в самом пространстве комнаты, например, сделав дверной проем в виде арки.
Попробуйте подобрать элемент декора, который размером отличается от обычных. Например, крупный светильник из ротанга, который можно повесить над кухонным столом. Только не переборщите с подобными вещами, чтобы пространство оставалось гармоничным.
Если раньше главную роль в освещении комнаты играли большие потолочные люстры, то сейчас в тренде «разбитый», зональный свет. Добавьте светильники на стены, разместите их над столом, не забудьте про светодиодные ленты и гирлянды. Комбинируйте освещение так, чтобы оно создавало уют в комнате.
Металл в интерьере — далеко не новшество. Однако на смену темным предметам постепенно приходят светлые. Оригинально смотрится патинированный металл и вообще такие элементы, которые как будто бы обрабатывались небрежно. В тренде фактурность, шероховатость.
Тренд на полный минимализм потихоньку уходит в прошлое. Это определенно к лучшему, ведь идеальный порядок и отсутствие на виду лишних вещей требует постоянного внимания. Новое модное веяние дарит больше свободы: теперь интерьер должен отражать личность человека, который в нем живет, его хобби, его привычки. Добавьте больше личных вещей, сотворите небольшой (только небольшой!) творческий беспорядок и наслаждайтесь своим уютным гнездышком.
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