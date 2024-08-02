7 дизайнерских решений для интерьера, которые надолго останутся в тренде

Простота и экологичность По-настоящему «Умный дом» Плавность форм Оверсайз Акцентное освещение Металлические элементы Персонализация

Дизайнеры интерьера то и дело напоминают нам, что наш ремонт устарел и пора что-то менять. Стоит ли бездумно следовать их советам? Пожалуй, нет. Лучше выбрать из множества трендов те, которые долго будут оставаться актуальными и не перейдут в раздел «колхозных» решений.