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Posted 2 августа, 13:17

Published 2 августа, 13:17

Modified 10 сентября, 04:56

Updated 10 сентября, 04:56

5 настольных игр, которые будут интересны не только взрослым, но и детям

5 настольных игр, которые будут интересны не только взрослым, но и детям

2 августа 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
5 настольных игр, которые будут интересны не только взрослым, но и детям
Хотите чем-то занять ребенка, чтобы он не проводил весь день за компьютером? Поиграйте с ним в увлекательные и захватывающие настольные игры. Представляем вашему вниманию 5 настольных игр, которые будут интересны не только взрослым, но и детям.

Лото

Эта старинная игра известна под названиями «Русское лото» и «Лото с бочонками». Она не только развлекает, но и развивает воображение и мелкую моторику у детей. Суть игры в лото заключается в том, чтобы закрывать числа на карточках, если они совпадут с теми, что назовет ведущий, который поочередно достает из непрозрачного мешочка бочонки с цифрами. Выигрывает тот, кто быстрее заполнит свои карточки бочонками или фишками, закрыв все выпавшие числа.

ЛотоЛото
Лото. Фото: Изображение Midjourney

Монополия

Еще одна увлекательная игра, которая заинтересует как взрослых, так и детей, — это «Монополия». Игра учит финансовой грамотности и стратегическому мышлению, а также позволяет — пусть даже на короткое время — ощутить себя владельцем «заводов, газет, пароходов». Смысл игры в «Монополию» заключается в приумножении стартового капитала и доведение соперников до финансового краха.

МонополияМонополия
Монополия. Фото: Изображение Midjourney

Шарады

Шарады или, по-другому, крокодил — эта игра развивает внимание, память, наблюдательность и ассоциативное мышление, а также учит формулировать вопросы. В процессе игры ведущий должен постараться объяснить остальным игрокам, что именно изображено на загаданном фрагменте поля, а делать это нужно строго определенным способом, который указан на выпавшей карточке — жестами, рисунками или словами. Кто первым догадался, что это, должен, не мешкая, схватить со стола «штуку» (деревянный предмет).

ШарадыШарады
Шарады. Фото: Изображение Midjourney

Дженга

Игру «Дженга» россияне также знают под названием «Падающая башня». Из деревянных брусочков определенным образом выкладывается высокая башня, и игроки по очереди должны вытаскивать из сооружения по одному бруску и помещать их на его верх. Суть игры в том, чтобы в процессе своего хода постараться не обрушить башню.

ДженгаДженга
Дженга. Фото: Изображение Midjourney

Билет на поезд

А эта игра — одно из самых популярных семейных развлечений в мире. Она не только интересна, но и познавательна, так как в процессе дети узнают о новых городах и странах. В начале игры игроки выбирают маршруты, «покупают» билеты на поезд и «отправляются» в тот или иной город, по пути набирая очки. В зависимости от версии, здесь можно строить тоннели и прокладывать новые маршруты, переплывать через океан и др.

Билет на поездБилет на поезд
Билет на поезд. Фото: Изображение Midjourney
#Ольга Питиримова#Развлечения#Игры#Все материалы авторов
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