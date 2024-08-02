5 настольных игр, которые будут интересны не только взрослым, но и детям

Posted 2 августа, 13:17
Published 2 августа, 13:17
Modified 10 сентября, 04:56
Updated 10 сентября, 04:56
Эта старинная игра известна под названиями «Русское лото» и «Лото с бочонками». Она не только развлекает, но и развивает воображение и мелкую моторику у детей. Суть игры в лото заключается в том, чтобы закрывать числа на карточках, если они совпадут с теми, что назовет ведущий, который поочередно достает из непрозрачного мешочка бочонки с цифрами. Выигрывает тот, кто быстрее заполнит свои карточки бочонками или фишками, закрыв все выпавшие числа.
Еще одна увлекательная игра, которая заинтересует как взрослых, так и детей, — это «Монополия». Игра учит финансовой грамотности и стратегическому мышлению, а также позволяет — пусть даже на короткое время — ощутить себя владельцем «заводов, газет, пароходов». Смысл игры в «Монополию» заключается в приумножении стартового капитала и доведение соперников до финансового краха.
Шарады или, по-другому, крокодил — эта игра развивает внимание, память, наблюдательность и ассоциативное мышление, а также учит формулировать вопросы. В процессе игры ведущий должен постараться объяснить остальным игрокам, что именно изображено на загаданном фрагменте поля, а делать это нужно строго определенным способом, который указан на выпавшей карточке — жестами, рисунками или словами. Кто первым догадался, что это, должен, не мешкая, схватить со стола «штуку» (деревянный предмет).
Игру «Дженга» россияне также знают под названием «Падающая башня». Из деревянных брусочков определенным образом выкладывается высокая башня, и игроки по очереди должны вытаскивать из сооружения по одному бруску и помещать их на его верх. Суть игры в том, чтобы в процессе своего хода постараться не обрушить башню.
А эта игра — одно из самых популярных семейных развлечений в мире. Она не только интересна, но и познавательна, так как в процессе дети узнают о новых городах и странах. В начале игры игроки выбирают маршруты, «покупают» билеты на поезд и «отправляются» в тот или иной город, по пути набирая очки. В зависимости от версии, здесь можно строить тоннели и прокладывать новые маршруты, переплывать через океан и др.
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