5 настольных игр, которые будут интересны не только взрослым, но и детям

Эта старинная игра известна под названиями «Русское лото» и «Лото с бочонками». Она не только развлекает, но и развивает воображение и мелкую моторику у детей. Суть игры в лото заключается в том, чтобы закрывать числа на карточках, если они совпадут с теми, что назовет ведущий, который поочередно достает из непрозрачного мешочка бочонки с цифрами. Выигрывает тот, кто быстрее заполнит свои карточки бочонками или фишками, закрыв все выпавшие числа.