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Posted 1 августа, 09:31

Published 1 августа, 09:31

Modified 10 сентября, 04:51

Updated 10 сентября, 04:51

Вкусный и ароматный летний суп — грибной холодник

Вкусный и ароматный летний суп — грибной холодник

1 августа 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney
Вкусный и ароматный летний суп — грибной холодник
Грибной холодник может стать отличным вариантом не только для обеда, но и для ужина, так как он является по-настоящему вкусным и сытным блюдом, а его калорийность составляет 56 ккал на 100 гр. В жару этот суп хорошо употреблять как во время обеда, так и ужина.

Рецепт приготовления грибного холодника

Перед тем, как начать готовить грибной холодник, вам необходимо запастись следующими ингредиентами:

  • грибы (шампиньоны или вешенки) — 300 г;
  • куриное мясо (лучше брать филе) — 250 г;
  • свежие и соленые огурцы — по 200 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • сок — 2 ст. л. (примерно из половины лимона);
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по 50 г каждого вида;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • квас (или кефир) — по вкусу.

Мясо, яйца и грибы следует отварить, охладить и нарезать. Огурцы нужно порезать кубиками или натереть на крупной терке, а зелень измельчить. Подготовленные ингредиенты необходимо смешать в подходящей емкости и отправить в холодильник. Перед тем как подавать на стол, основу для супа нужно разложить по тарелкам и заправить сметаной и квасом (кефиром), а также добавить сок лимона, соль и перец по вкусу. Приятного аппетита!

#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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