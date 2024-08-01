Вкусный и ароматный летний суп — грибной холодник

Грибной холодник может стать отличным вариантом не только для обеда, но и для ужина, так как он является по-настоящему вкусным и сытным блюдом, а его калорийность составляет 56 ккал на 100 гр. В жару этот суп хорошо употреблять как во время обеда, так и ужина.

Рецепт приготовления грибного холодника Перед тем, как начать готовить грибной холодник, вам необходимо запастись следующими ингредиентами: грибы (шампиньоны или вешенки) — 300 г;

куриное мясо (лучше брать филе) — 250 г;

свежие и соленые огурцы — по 200 г;

яйцо — 2 шт.;

сметана — 100 г;

сок — 2 ст. л. (примерно из половины лимона);

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по 50 г каждого вида;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

квас (или кефир) — по вкусу. Мясо, яйца и грибы следует отварить, охладить и нарезать. Огурцы нужно порезать кубиками или натереть на крупной терке, а зелень измельчить. Подготовленные ингредиенты необходимо смешать в подходящей емкости и отправить в холодильник. Перед тем как подавать на стол, основу для супа нужно разложить по тарелкам и заправить сметаной и квасом (кефиром), а также добавить сок лимона, соль и перец по вкусу. Приятного аппетита!