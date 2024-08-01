Бросает жен и бьет цены на корпоративы: Шаман возгордился после награды Путина

Posted 1 августа, 10:51
Published 1 августа, 10:51
Modified 10 сентября, 04:53
Updated 10 сентября, 04:53
Издание Newia.ru рассказывает, каким образом происходит процедура назначения почетного звания и действительно ли певец оказался его удостоен?
Начало пути и похвала Пугачёвой
Певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске, Тульская область. Семья Ярослава — творческая. Отец — профессиональный музыкант и гитарист. Мать хорошо пела и прививала сыну музыкальный вкус через поп-музыку 80-х и 90-х годов. Дронов младший учился в музыкальной школе по классу «народное пение». После школы он поступил в Новомосковский музыкальный колледж. В 2016 году Дронов окончил Российскую академию музыки имени Гнесеных. С первых дней обучения в Гнесинском училище Раиса Саед-Шах, преподаватель вокала, посоветовала Дронову принять участие в телешоу «Фактор А» на канале «Россия-1». Несмотря на сомнения Ярослава, он последовал совету педагога и подал заявку. В 2013 году Дронов успешно прошёл отбор и выступил с песней «Дельтаплан» Валерия Леонтьева. Все судьи проголосовали за него, и он занял третье место в шоу. Также ему досталась персональная похвала от Аллы Пугачёвой. Та заявила, что начинающий певец получит со временем все, что желает. Кто бы мог подумать тогда, что слова Примадонны окажутся настолько пророческими.
Патриотические песни и микрофон в штанах
Первая популярность к Ярославу Дронову пришла после патриотической песни «Встанем», выход которой совпал с началом спецоперации на Украине. После этого SHAMAN начал давать концерты по всей стране. При этом на концертах певец привлек внимание публики и своей неоднозначной привычкой засовывать микрофон в штаны.
Когда-то на прямой вопрос, зачем ему микрофон в штанах, Ярослав отвечал, что он засовывает усилитель звука в брюки … ради безопасности. Так как Дронову нужно иметь две свободные руки, чтобы привлечь внимание зрителей и начать аплодировать самому, при обычном хвате микрофона есть риск повредить руку — однажды это уже произошло. Хотя Дронов и пытался использовать микрофон под мышкой, этот метод ему неудобен.
Развод с Рощупкиной и интриги с Мизулиной
В 2016 году певец Shaman развелся со своей первой женой Марией Рощупкиной и оставил дочь. Как говорил Shaman, родственники не одобряли их брак, но пара поженилась.
Отношения испортились после того, как Shaman переехал в Москву, а Рощупкина осталась в Новомосковске с их общей дочерью. После развода исполнитель вступил в отношения с Еленой Мартыновой с кем строит совместную жизнь до сих пор. Периодически в сети появлялись сообщения о романе Ярослава с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Данные домыслы поклонников музыкант не подтверждал и не опровергал.
Кто представляет артиста к награде
Процедура присвоения звания «Заслуженный артист России» сложна и длительна, пишет 86.ru. Для выдвижения артиста на награду необходимо, чтобы это сделал его трудовой коллектив или творческий союз, членом которого он является. Свое новое звание артист отметил в Новороссийске вместе с поклонниками.
Вероятно, Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, мог представить Международный союз деятелей эстрадного искусства, членом которого он является. В наградном листе коллеги артиста должны были описать его заслуги и объяснить, какую пользу он принес государству.
Отмечается, что в апреле 2023 года SHAMAN получил медаль «За самоотверженность и единство» от губернатора Тульской области, а в мае 2024 года — премию Минобороны РФ в области культуры и искусства.
Впрочем, мнения россиян о заслугах Шамана сильно разнятся. Некоторые заявляют, что награды певца совсем не оправдывают его поступок и оставление жены.
К слову, на днях стало известно, что SHAMAN может выступить на корпоративе за сумму от 5 млн рублей, передает kp.ru. Сообщается, что сумма резко возросла после того, как певец получил звание народного артиста. Указ о награде, как и всегда, был подписан Владимиром Путиным.
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