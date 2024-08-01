Бросает жен и бьет цены на корпоративы: Шаман возгордился после награды Путина

Певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске, Тульская область. Семья Ярослава — творческая. Отец — профессиональный музыкант и гитарист. Мать хорошо пела и прививала сыну музыкальный вкус через поп-музыку 80-х и 90-х годов. Дронов младший учился в музыкальной школе по классу «народное пение». После школы он поступил в Новомосковский музыкальный колледж. В 2016 году Дронов окончил Российскую академию музыки имени Гнесеных. С первых дней обучения в Гнесинском училище Раиса Саед-Шах, преподаватель вокала, посоветовала Дронову принять участие в телешоу «Фактор А» на канале «Россия-1». Несмотря на сомнения Ярослава, он последовал совету педагога и подал заявку. В 2013 году Дронов успешно прошёл отбор и выступил с песней «Дельтаплан» Валерия Леонтьева. Все судьи проголосовали за него, и он занял третье место в шоу. Также ему досталась персональная похвала от Аллы Пугачёвой. Та заявила, что начинающий певец получит со временем все, что желает. Кто бы мог подумать тогда, что слова Примадонны окажутся настолько пророческими.