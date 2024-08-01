6 женских привычек, которые помогут сохранить брак навсегда

Не стоит путать поддержку с опекой — не нужно становиться своему партнеру родителем. Свои внутренние проблемы он должен уметь решать сам, а помогать ему нужно, только если он просит об этом сам или вы точно знаете, что такая помощь нужна. Это может быть и реальная помощь, и слова поддержки. Если партнер делится с вами своими планами на будущее, поддерживайте, однако если они кажутся вам сомнительными, говорите ему об этом честно.