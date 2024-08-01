6 женских привычек, которые помогут сохранить брак навсегда

Posted 1 августа, 05:08
Published 1 августа, 05:08
Modified 10 сентября, 04:49
Updated 10 сентября, 04:49
Искренне и глубоко любить другого человека невозможно, если вы не любите сами себя. Так что любовь к себе — важнейшая привычка для сохранения брака.
Вы должны стать центром своей жизни, обладать способностью строить ее с учетом того, чего хотите именно вы. Не стоит переживать, что любовь к себе приведет к эгоизму — напротив, так со временем вы начнете относиться к близким людям, в том числе, к спутнику жизни.
Умение принимать близкого человека таким, какой он есть, — еще одна важная привычка, которая поможет сохранить брак крепким и сделать его счастливым. Что значит принять? Это вовсе не означает, что вы должны быть согласны с каждым словом и шагом вашего партнера. Более того, вы должны уметь отстаивать свою точку зрения, аргументированно спорить, убеждать. Принятие — это в первую очередь готовность относиться к чувствам близкого человека бережно, сохранять открытость и честность по отношению к нему.
Привычка, или скорее умение нести ответственность — это очень важно для совместной жизни, если вы планируете жить вместе долго. Сюда стоит отнести социальную ответственность, и, конечно же, ответственность за собственное, личное счастье. В первую очередь стоит отучиться обвинять в неудачах окружающих или обстоятельства и ждать, что ваши проблемы решит кто-то другой. Держите данное слово, выполняйте обещания, контролируйте свои эмоции.
Привычка реагировать положительно на все, что бы ни случилось, очень полезна в браке. Во-первых, она помогает избегать множества конфликтов, позволяет обходить острые углы. Ведь, реагируя на что-либо позитивно, вы, по сути, уже предлагаете конструктивное решение. В общении со своей второй половиной старайтесь акцентировать внимание на хорошем, не забывайте благодарить, а на недостатки не закрывайте глаза, но хотя бы не придирайтесь к ним.
Не стоит путать поддержку с опекой — не нужно становиться своему партнеру родителем. Свои внутренние проблемы он должен уметь решать сам, а помогать ему нужно, только если он просит об этом сам или вы точно знаете, что такая помощь нужна. Это может быть и реальная помощь, и слова поддержки. Если партнер делится с вами своими планами на будущее, поддерживайте, однако если они кажутся вам сомнительными, говорите ему об этом честно.
Оставайтесь открытыми ко всему новому, будьте в меру креативны и спонтанны — это тоже помогает сохранить брак и жить вместе долго в гармонии и в любви. Изучайте, что именно нравится вашему партнеру, что его интересует, предлагайте с учетом этого варианты досуга.
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