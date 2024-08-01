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Posted 1 августа, 08:51

Published 1 августа, 08:51

Modified 14 сентября, 19:22

Updated 14 сентября, 19:22

6 предметов гардероба, которые подрывают наше здоровье

Убийственная мода: 6 вещей, которые медленно разрушают ваше здоровье

Обновлено 14 сентября 2024, 19:22
Фото: marieclaire.ru
6 предметов гардероба, которые подрывают наше здоровье
Увы, любимый предмет гардероба может нанести непоправимый вред здоровью. Неудобные туфли могут вызвать деформацию стоп, а джинсы-скинни — раздражение на коже. Составили подборку опасных вещей, которые точно лучше надевать пореже, если хотите минимизировать вред организму.

Туфли на шпильке

Встав на высокие каблуки, мы становимся стройнее, выше, волшебным образом меняется осанка. Однако давно доказано, что каждый сантиметр каблука — это нагрузка на позвоночник, равная 10 килограммам. Вот и посчитайте, какую тяжесть вы носите на плечах. Все это приводит к перенапряжению мышц спины и болям в поясничном отделе.

Корректирующее белье

Утягивающее белье, безусловно, выручает: оно способно сузить бедра, скрыть живот, утянуть талию. Однако эффект утягивания может сослужить плохую службу: он затрудняет дыхание, вызывает онемение тканей и даже может спровоцировать обморок.

Бюджетная бижутерия

Еще в 2015 году в Швеции проверили состав бюджетной бижутерии. Честный разбор показал, что в сплавах содержатся свинец, никель, кадмий — эти тяжелые металлы, как известно, вредны для человеческого организма и, накапливаясь, могут поражать нервную систему, почки и другие жизненно важные органы.

Мини-юбка

Какой вред может быть от мини-юбки, спросите вы. Только один — в холодную погоду она позволяет ветру морозить наши бедра и ягодицы, что чревато заболеваниями почек и органов малого таза. К тому же в таких условиях бедра «в поисках тепла» будут наращивать жировую прослойку.

Бюстгальтер пуш-ап

Секрет этого лифа прост — он слегка приподнимает молочные железы и сдавливает их с обеих сторон, чтобы получилась высокая грудь с характерной ложбинкой. Маммологи предупреждают: из-за постоянного напряжения молочных желез могут образовываться кисты или мастопатия. Такое белье можно носить не чаще раза в неделю и не дольше шести часов в день. При этом форма чашечки должна быть подобрана по размеру.

Сумка-шопер

В очень большую сумму есть соблазн положить сразу все — ноутбук, зарядку, косметичку, ежедневник, контейнер с едой, обувь на сменку в офисе, бутылку воды, кошелек… Все это создает приличный груз на наших плечах и, как следствие, проблемы с позвоночником.

#Дмитрий Митраков#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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