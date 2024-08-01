Убийственная мода: 6 вещей, которые медленно разрушают ваше здоровье

Posted 1 августа, 08:51
Published 1 августа, 08:51
Modified 14 сентября, 19:22
Updated 14 сентября, 19:22
Встав на высокие каблуки, мы становимся стройнее, выше, волшебным образом меняется осанка. Однако давно доказано, что каждый сантиметр каблука — это нагрузка на позвоночник, равная 10 килограммам. Вот и посчитайте, какую тяжесть вы носите на плечах. Все это приводит к перенапряжению мышц спины и болям в поясничном отделе.
Утягивающее белье, безусловно, выручает: оно способно сузить бедра, скрыть живот, утянуть талию. Однако эффект утягивания может сослужить плохую службу: он затрудняет дыхание, вызывает онемение тканей и даже может спровоцировать обморок.
Еще в 2015 году в Швеции проверили состав бюджетной бижутерии. Честный разбор показал, что в сплавах содержатся свинец, никель, кадмий — эти тяжелые металлы, как известно, вредны для человеческого организма и, накапливаясь, могут поражать нервную систему, почки и другие жизненно важные органы.
Какой вред может быть от мини-юбки, спросите вы. Только один — в холодную погоду она позволяет ветру морозить наши бедра и ягодицы, что чревато заболеваниями почек и органов малого таза. К тому же в таких условиях бедра «в поисках тепла» будут наращивать жировую прослойку.
Секрет этого лифа прост — он слегка приподнимает молочные железы и сдавливает их с обеих сторон, чтобы получилась высокая грудь с характерной ложбинкой. Маммологи предупреждают: из-за постоянного напряжения молочных желез могут образовываться кисты или мастопатия. Такое белье можно носить не чаще раза в неделю и не дольше шести часов в день. При этом форма чашечки должна быть подобрана по размеру.
В очень большую сумму есть соблазн положить сразу все — ноутбук, зарядку, косметичку, ежедневник, контейнер с едой, обувь на сменку в офисе, бутылку воды, кошелек… Все это создает приличный груз на наших плечах и, как следствие, проблемы с позвоночником.
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