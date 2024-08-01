Убийственная мода: 6 вещей, которые медленно разрушают ваше здоровье

Секрет этого лифа прост — он слегка приподнимает молочные железы и сдавливает их с обеих сторон, чтобы получилась высокая грудь с характерной ложбинкой. Маммологи предупреждают: из-за постоянного напряжения молочных желез могут образовываться кисты или мастопатия. Такое белье можно носить не чаще раза в неделю и не дольше шести часов в день. При этом форма чашечки должна быть подобрана по размеру.