Не делайте эти упражнения на пресс: они вам не помогут

Вместо перечисленных вариантов попробуйте другие упражнения, гораздо более эффективные с точки зрения тренировки пресса. В их числе — планка со скручиванием ног. Эта тренировка нацелена исключительно на мышцы пресса — косые, поперечную и прямую. Все очень просто: нужно встать в планку, зафиксировав плечи над запястьями, после этого поднимать ягодицы вверх, в процессе выпрямляя ноги. Ступни по очереди подтягиваются к рукам. На один блок — 12 повторений.