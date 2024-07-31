Не делайте эти упражнения на пресс: они вам не помогут

Posted 31 июля, 06:22
Published 31 июля, 06:22
Modified 10 сентября, 04:44
Updated 10 сентября, 04:44
Удивительно, но в комплексах для домашних тренировок по-прежнему присутствуют приседания, которые позиционируются как упражнения для пресса, то есть плоского живота. От них смело можно отказываться, причем не только в силу отсутствия эффективности, но и по причине того, что они небезопасны для вашего здоровья.
Приседания— одно из наиболее сложных упражнений с точки зрения техники. Оно нагружает спину, шею, что может привести к травме. Чаще всего это происходит, когда люди в процессе выполнения этого упражнения прогибаются, вытягивают шею и голову вверх, напрягая позвоночник. Давление на плечи и спину становится колоссальным, а вот мышцы пресса в процессе вообще не задействуются.
Важно запомнить, что при проработке мышц пресса напряжение должно ощущаться где угодно, только не в спине. Если оно появляется, значит упражнение либо неэффективно, либо вы выполняете его неправильно.
Долгое время так называемые велосипедные скручивания считались эффективными упражнения на пресс. На самом деле никакой пользы этим мышцам они не приносят. Более того, многие ошибочно полагают, что эффективным упражнение становится только в том случае, если делать его быстро, на высокой скорости.
Почему толку от скручиваний мало? Дело в том, что в процессе выполнения упражнения, особенно повышая скорость движений, мы начинаем округлять спину, и в работу вступают другие мышцы. Результат? Разве что боли в спине.
Вместо перечисленных вариантов попробуйте другие упражнения, гораздо более эффективные с точки зрения тренировки пресса. В их числе — планка со скручиванием ног. Эта тренировка нацелена исключительно на мышцы пресса — косые, поперечную и прямую. Все очень просто: нужно встать в планку, зафиксировав плечи над запястьями, после этого поднимать ягодицы вверх, в процессе выпрямляя ноги. Ступни по очереди подтягиваются к рукам. На один блок — 12 повторений.
Еще одно эффективное упражнение — подъемы коленей в висе. Оно способствует быстрому жиросжиганию и укрепляет мышцы пресса. Для выполнения упражнения нужна перекладина — за нее нужно ухватиться и висеть, слегка подталкивая назад лопатки, а грудь — вверх. Повторить упражнение желательно 12 раз.
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