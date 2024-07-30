Летний beauty-гид: 5 незаменимых средств для макияжа в жару

Для летнего макияжа праймер просто необходим. Это та самая база, на которой будет держаться весь мейк-ап, в том числе подводка и тени. А еще праймер используется для подготовки глаз к нанесению теней — они ложатся ровными и аккуратными слоями, а держатся гораздо дольше. Кстати, праймер можно нанести и на участки под глазами для маскировки темных кругов.