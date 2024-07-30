Летний beauty-гид: 5 незаменимых средств для макияжа в жару

Posted 30 июля, 13:57
Published 30 июля, 13:57
Modified 14 сентября, 19:18
Updated 14 сентября, 19:18
Макияж продержится дольше, если нанести его в несколько слоев. Однако каждый слой нужно будет фиксировать. К примеру, при помощи бронзера можно будет зафиксировать тональную основу, а при помощи румян кремовой текстуры — обычные румяна. Главное — не забывать тщательно очистить лицо от косметики.
В жаркую погоду от использования пудры стоит отказаться. Эта косметика будет скатываться, под воздействием высокой температуры на лице она будет смотреться неаккуратно. Кроме того, пудра в жаркую погоду сильно забивает поры. Вместо нее имеет смысл использовать матирующие салфетки, которые устранят жирный блеск и помогут сохранить макияж.
Для летнего макияжа праймер просто необходим. Это та самая база, на которой будет держаться весь мейк-ап, в том числе подводка и тени. А еще праймер используется для подготовки глаз к нанесению теней — они ложатся ровными и аккуратными слоями, а держатся гораздо дольше. Кстати, праймер можно нанести и на участки под глазами для маскировки темных кругов.
По-настоящему волшебное косметическое средство, которое очень выручает в жару. Даже в небольшом количестве он надолго зафиксирует макияж, который останется аккуратным на протяжении нескольких часов.
Для макияжа в жаркую погоду стоит выбирать косметику, в составе которых отсутствуют минеральные и другие масла. Эта рекомендация обусловлена тем, что средства на маслянистой основе на жаре буквально тают, следовательно, тает и весь макияж.
В целом в жаркую погоду косметику стоит использовать по минимуму. На время имеет смысл отказаться от помады, эффектных стрелок и прочих средств и приемов. Так что стоит придерживаться правила: чем выше температура за окном, тем меньше средств должно быть в повседневной косметичке.
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