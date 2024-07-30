Необычная фотосессия Алены Водонаевой в огороде: чем она удивила подписчиков

Эпатажная экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» любит шокировать своих подписчиков провокационными образами в откровенных нарядах. На этот раз июльская жара стала поводом отправиться Алёне в Тюмень к своей тете, где она в зелёном платье и эффектных красных аксессуарах фотографировалась на фоте краснокочанной капусты, огурцов и помидоров.