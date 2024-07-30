newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля, 08:38

Published 30 июля, 08:38

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Алёна Водонаева

Необычная фотосессия Алены Водонаевой в огороде: чем она удивила подписчиков

30 июля 2024, 08:38
Фото: https://vk.com/a.vodonaeva
Алёна Водонаева
Бывшая участница Дом-2 прилегла рядом с капустой, а потом отправилась в дом ужасов

Эпатажная экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» любит шокировать своих подписчиков провокационными образами в откровенных нарядах. На этот раз июльская жара стала поводом отправиться Алёне в Тюмень к своей тете, где она в зелёном платье и эффектных красных аксессуарах фотографировалась на фоте краснокочанной капусты, огурцов и помидоров.

Переодевшись в готический наряд и надев эффектный крест, Водонаева отправилась на следующую локацию — заброшенный дом, который, по словам Алёны, «стороной обходит сельский люд». Там она позировала в роли роковой красотки.

Ещё одним местом силы и прекрасной локацией в естественных природных условиях стал сеновал. Водонаева надела ультракороткое платье и повязала на голову косынку, превратившись в скромную барышню.

Читайте также:
«Я побаивалась» — рассказала Катерина Шпица после отдыха со своим спутникомЭлтон Джон справил нужду прямо в углу магазина во время шопингаПочему Кейт Миддлтон сравнивают с принцессой Дианой
#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Звезды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика