Необычная фотосессия Алены Водонаевой в огороде: чем она удивила подписчиков

Posted 30 июля, 08:38
Published 30 июля, 08:38
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Эпатажная экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» любит шокировать своих подписчиков провокационными образами в откровенных нарядах. На этот раз июльская жара стала поводом отправиться Алёне в Тюмень к своей тете, где она в зелёном платье и эффектных красных аксессуарах фотографировалась на фоте краснокочанной капусты, огурцов и помидоров.
Переодевшись в готический наряд и надев эффектный крест, Водонаева отправилась на следующую локацию — заброшенный дом, который, по словам Алёны, «стороной обходит сельский люд». Там она позировала в роли роковой красотки.
Ещё одним местом силы и прекрасной локацией в естественных природных условиях стал сеновал. Водонаева надела ультракороткое платье и повязала на голову косынку, превратившись в скромную барышню.