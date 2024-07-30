Продукты, которые поддержат здоровье сердца: простой и доступный список

Молочные и кисломолочные продукты способствуют очищению сосудов, кроме того они богаты калием и кальцием. Эти элементы служат естественной защитой сердца от стенокардии и гипертонии. Полезно пить кефир, молоко, йогурты, есть творог и сыр. Небольшие порции натурального сливочного масла тоже стоит включить в рацион — ненасыщенные жиры в их составе поддерживают тонус и эластичность кровеносных сосудов.