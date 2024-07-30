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Posted 30 июля, 09:18

Published 30 июля, 09:18

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Простые продукты, которые помогут сердцу оставаться здоровым

Продукты, которые поддержат здоровье сердца: простой и доступный список

30 июля 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
Простые продукты, которые помогут сердцу оставаться здоровым
Часто сердечные приступы и инсульты являются следствием неправильного питания. Поэтому важно составить свой рацион так, чтобы не просто не навредить сердцу, но и поддержать его работу в норме. Специалисты из международной группы ученых рассказали о продуктах, которые помогут сохранить здоровье.

Фрукты и овощи

Высокое содержание кальция и калия в продуктах «с грядки» приносит ощутимую пользу организму. Также многие из овощей и фруктов богаты витаминами, способствующими улучшению работы сердца и сосудов. Самыми полезными считаются гранаты, бананы, лимоны, хурма, тыква, помидоры и лук. Желательно добавить их в свой ежедневный рацион.

Высокое содержание кальция и калия в продуктах «с грядки» приносит ощутимую пользу организмуВысокое содержание кальция и калия в продуктах «с грядки» приносит ощутимую пользу организму
Высокое содержание кальция и калия в продуктах «с грядки» приносит ощутимую пользу организму. Фото: Изображение Midjourney

Бобовые и орехи

Из бобовых самыми полезными для сердца считаются чечевица, фасоль и горох. Их употребление снижает риск сердечных приступов и гипертонии. Эти продукты — отличный источник клетчатки и растительного протеина. Не меньшую пользу приносят орехи, которые богаты жирными кислотами и белками. Для поддержания здоровья достаточно ежедневно съедать горсть грецких орехов. Также полезны кешью, кедровые орехи, миндаль и фундук.

Из бобовых самыми полезными для сердца считаются чечевица, фасоль и горох.Из бобовых самыми полезными для сердца считаются чечевица, фасоль и горох.
Из бобовых самыми полезными для сердца считаются чечевица, фасоль и горох.. Фото: Изображение Midjourney

Рыба

Морская рыба содержит жирные полиненасыщенные кислоты, белки, железо, цинк, кальций и другие вещества, которые полезны для работы сердца.

Диетолог Ольга Лушникова утверждает:

«Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Специалист советует употреблять рыбу в пищу не реже 2 раз в неделю.

Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеванийРегулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Изображение Midjourney

Молочные продукты

Молочные и кисломолочные продукты способствуют очищению сосудов, кроме того они богаты калием и кальцием. Эти элементы служат естественной защитой сердца от стенокардии и гипертонии. Полезно пить кефир, молоко, йогурты, есть творог и сыр. Небольшие порции натурального сливочного масла тоже стоит включить в рацион — ненасыщенные жиры в их составе поддерживают тонус и эластичность кровеносных сосудов.

Полезно пить кефир, молоко, йогурты, есть творог и сырПолезно пить кефир, молоко, йогурты, есть творог и сыр
Полезно пить кефир, молоко, йогурты, есть творог и сыр. Фото: Изображение Midjourney
#Елена Гончарова#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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