Продукты, которые поддержат здоровье сердца: простой и доступный список

Posted 30 июля, 09:18
Published 30 июля, 09:18
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Высокое содержание кальция и калия в продуктах «с грядки» приносит ощутимую пользу организму. Также многие из овощей и фруктов богаты витаминами, способствующими улучшению работы сердца и сосудов. Самыми полезными считаются гранаты, бананы, лимоны, хурма, тыква, помидоры и лук. Желательно добавить их в свой ежедневный рацион.
Из бобовых самыми полезными для сердца считаются чечевица, фасоль и горох. Их употребление снижает риск сердечных приступов и гипертонии. Эти продукты — отличный источник клетчатки и растительного протеина. Не меньшую пользу приносят орехи, которые богаты жирными кислотами и белками. Для поддержания здоровья достаточно ежедневно съедать горсть грецких орехов. Также полезны кешью, кедровые орехи, миндаль и фундук.
Морская рыба содержит жирные полиненасыщенные кислоты, белки, железо, цинк, кальций и другие вещества, которые полезны для работы сердца.
Диетолог Ольга Лушникова утверждает:
«Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний».
Специалист советует употреблять рыбу в пищу не реже 2 раз в неделю.
Молочные и кисломолочные продукты способствуют очищению сосудов, кроме того они богаты калием и кальцием. Эти элементы служат естественной защитой сердца от стенокардии и гипертонии. Полезно пить кефир, молоко, йогурты, есть творог и сыр. Небольшие порции натурального сливочного масла тоже стоит включить в рацион — ненасыщенные жиры в их составе поддерживают тонус и эластичность кровеносных сосудов.