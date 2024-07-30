«Мясной клей»: рассадник болезней или безопасная пищевая добавка?

Поскольку производителям выгодно использовать «мясной клей», они стараются обойти существующие запреты. В результате проверок Роскомнадзор обнаружил трансглютаминазу в продукции компаний «Брянский мясокомбинат», «Митэк», «Айсберг-Люкс», «Дубки», «Останкинский мясокомбинат» и других. Только за первое полугодие 2024 года было зарегистрировано 28 случаев нарушения запрета. Для сравнения: за весь 2023 год таких инцидентов было 25. Такие цифры привели представители пресс-службы Роспотребнадзора в беседе с «Российской газетой».