«Мясной клей»: рассадник болезней или безопасная пищевая добавка?

Posted 30 июля, 08:41
Published 30 июля, 08:41
Modified 10 сентября, 04:41
Updated 10 сентября, 04:41
В России эта добавка запрещена с 1 января 2020 года, но производители продолжают добавлять ее в колбасы.
Эта добавка представляет собой фермент, относящийся к семейству трансглютаминаз, изменяющий структуру белковых молекул. «Мясной клей» принудительно связывает пищевые белки, соединяя их в устойчивую структуру. Поэтому его удобно использовать при приготовлении изделий, которые должны держать форму: колбас, ветчины, сосисок. За счет удержания влаги и склеивания белков микробная трансглютаминаза позволяет увеличить массу готового продукта. Колбаса делается быстрее, весит больше, а ее себестоимость получается меньше. Также добавка применяется при изготовлении некоторых молочных продуктов, например творога.
Поскольку производителям выгодно использовать «мясной клей», они стараются обойти существующие запреты. В результате проверок Роскомнадзор обнаружил трансглютаминазу в продукции компаний «Брянский мясокомбинат», «Митэк», «Айсберг-Люкс», «Дубки», «Останкинский мясокомбинат» и других. Только за первое полугодие 2024 года было зарегистрировано 28 случаев нарушения запрета. Для сравнения: за весь 2023 год таких инцидентов было 25. Такие цифры привели представители пресс-службы Роспотребнадзора в беседе с «Российской газетой».
Конкретных доказательств того, что трансглютаминаза вредит здоровью, нет. Однако специалисты предполагают, что добавка может повышать риск бактериального заражения и провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Особенно вредны продукты с «мясным клеем» для людей с аллергией, слабым иммунитетом, непереносимостью глютена и болезнями ЖКТ.
Поэтому в начале 2020 года в России был введен запрет на использование данной добавки при изготовлении пищевых продуктов. Также «мясной клей» запрещен и в рамках ЕАЭС.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14