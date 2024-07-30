«Игра в хомяка»: финансовая пирамида или реальный способ заработать деньги?

Премаркет (предварительная торговля) токенов уже запущен, но фактически приобрести или продать их пока нельзя. Сделки возможно заключать только в формате фьючерсных контрактов: участники, которые верят, что HMSTR подорожает, приобретают токен по текущей цене. Те же, кто настроен скептически и думает, что они подешевеют, покупают HMSTR по сниженным ценам. Торговля «на будущее» сродни спекуляции, поэтому непосвященному человеку очень легко потерять в ней деньги.