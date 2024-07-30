«Игра в хомяка»: финансовая пирамида или реальный способ заработать деньги?

Posted 30 июля, 09:48
Published 30 июля, 09:48
Modified 10 сентября, 04:41
Updated 10 сентября, 04:41
Игра Hamster Kombat — это часть криптовалютной экосистемы, которая направлена на реализацию токена HMSTR. Чем больше баллов наберет геймер в игре, кликая на хомяка и выполняя простые действия, тем больше токенов он получит. Затем, выгодно продав их, игрок получит неплохую сумму реальных денег. По крайней мере, так говорят создатели проекта.
Помимо любителей «тапать» по экрану, игрой активно интересуются инвесторы. Правда они не рассчитывают на богатство в будущем, предпочитая делать деньги уже сейчас. Так, некоторые из них торгуют в игре своими «карточками», предлагая игрокам приобрести их для увеличения инвестиционного пакета.
Премаркет (предварительная торговля) токенов уже запущен, но фактически приобрести или продать их пока нельзя. Сделки возможно заключать только в формате фьючерсных контрактов: участники, которые верят, что HMSTR подорожает, приобретают токен по текущей цене. Те же, кто настроен скептически и думает, что они подешевеют, покупают HMSTR по сниженным ценам. Торговля «на будущее» сродни спекуляции, поэтому непосвященному человеку очень легко потерять в ней деньги.
Казалось бы, при цене одного игрового балла в 10 центов некоторые заядлые игроки уже накопили их на несколько миллионов рублей.
Однако цена на HMSTR формируется на основе нескольких факторов:
Если какой-либо фактор «просядет», HMSTR может резко упасть в цене, что приведет к убыткам со стороны инвесторов. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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