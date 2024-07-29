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Posted 29 июля, 03:48

Published 29 июля, 03:48

Modified 14 сентября, 18:23

Updated 14 сентября, 18:23

5 правил при выборе зубной щетки для ежедневного использования

Не только правильная щетина и форма: 5 правил, которые изменят ваш подход к выбору зубной щетки навсегда

Обновлено 14 сентября 2024, 18:23
Фото: 1MI
5 правил при выборе зубной щетки для ежедневного использования

Выбирая зубную щетку, следует учитывать не только жесткость ее щетины

Выбирая зубную щетку, следует учитывать не только жесткость ее щетины, как ошибочно полагают многие. В этой статье вы найдете рекомендации по выбору этого предмета личной гигиены.

Итак, покупая новую зубную щетку, следует придерживаться пяти следующих правил.

Не приобретайте дешевую зубную щетку

Дело в том, что качество изделий, как правило, напрямую зависит от материалов, из которых они изготовлены, и зубная щетка — не исключение. В частности, в дешевых щетках часто используется толстая и, соответственно, более грубая щетина, которая травмирует слизистую полости рта и зубы. В щетках же подороже — щетина тоньше, соответственно, они лучше по качеству и безопаснее.

Выбирайте не слишком жесткую щетку

Бытует мнение, что чем жестче щетинки зубной щетки, тем лучше они очищают полость рта и пространство между зубами. Однако это не совсем так, поскольку жесткие щетинки имеют меньшую гибкость, и поэтому они хуже проникают в десневые карманы и промежутки между зубами. Более мягкие же щетинки, напротив, лучше справляются со своей задачей, а еще они не травмируют десны и не нарушают зубную эмаль.

Мягкие щетинки, напротив лучше справляются со своей задачей, не травмируют десны и не нарушают зубную эмальМягкие щетинки, напротив лучше справляются со своей задачей, не травмируют десны и не нарушают зубную эмаль
Мягкие щетинки, напротив лучше справляются со своей задачей, не травмируют десны и не нарушают зубную эмаль. Фото: 1MI

Обращайте внимание на форму щетинок

Не стоит выбирать зубную щетку с идеально ровной щетиной, подстриженной «волосок к волоску» — в данном случае перфекционистам следует поступиться своими принципами и выбирать не такую красивую, но зато более эффективную щетку. Научно доказано, что зубные щетки с неровными щетинками в несколько уровней намного лучше справляются со своей задачей, удаляя больше загрязнений, в отличие от щетки с ровной щетиной.

Не гонитесь за большим размером головки зубной щетки

Маленькая головка щетки, в отличие от большой, лучше проникает в любой уголок ротовой полости и хорошо достает до зубов, расположенных в самой глубине рта. Самым лучшим вариантом считаются монопучковые щетки, диаметр головок которых не превышает 1 см. Но и головки размером 1,5-2 см подойдут, а вот больше — уже не очень.

Самым лучшим вариантом считаются монопучковые щетки, диаметр головок которых не превышает 1 смСамым лучшим вариантом считаются монопучковые щетки, диаметр головок которых не превышает 1 см
Самым лучшим вариантом считаются монопучковые щетки, диаметр головок которых не превышает 1 см. Фото: 1MI

Выбирая между механической или электрической щеткой, ориентируйтесь на то, что вам больше по душе

Исследования на тему того, какие зубные щетки эффективнее — обычные (механические) или электрические, проводились уже неоднократно, однако к единому выводу по этому вопросу эксперты так и не пришли. Поэтому здесь все просто: покупайте ту щетку, которой вам удобнее пользоваться.

#Дмитрий Митраков#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Личная гигиена
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