Не только правильная щетина и форма: 5 правил, которые изменят ваш подход к выбору зубной щетки навсегда

Posted 29 июля, 03:48
Published 29 июля, 03:48
Modified 14 сентября, 18:23
Updated 14 сентября, 18:23
Итак, покупая новую зубную щетку, следует придерживаться пяти следующих правил.
Дело в том, что качество изделий, как правило, напрямую зависит от материалов, из которых они изготовлены, и зубная щетка — не исключение. В частности, в дешевых щетках часто используется толстая и, соответственно, более грубая щетина, которая травмирует слизистую полости рта и зубы. В щетках же подороже — щетина тоньше, соответственно, они лучше по качеству и безопаснее.
Бытует мнение, что чем жестче щетинки зубной щетки, тем лучше они очищают полость рта и пространство между зубами. Однако это не совсем так, поскольку жесткие щетинки имеют меньшую гибкость, и поэтому они хуже проникают в десневые карманы и промежутки между зубами. Более мягкие же щетинки, напротив, лучше справляются со своей задачей, а еще они не травмируют десны и не нарушают зубную эмаль.
Не стоит выбирать зубную щетку с идеально ровной щетиной, подстриженной «волосок к волоску» — в данном случае перфекционистам следует поступиться своими принципами и выбирать не такую красивую, но зато более эффективную щетку. Научно доказано, что зубные щетки с неровными щетинками в несколько уровней намного лучше справляются со своей задачей, удаляя больше загрязнений, в отличие от щетки с ровной щетиной.
Маленькая головка щетки, в отличие от большой, лучше проникает в любой уголок ротовой полости и хорошо достает до зубов, расположенных в самой глубине рта. Самым лучшим вариантом считаются монопучковые щетки, диаметр головок которых не превышает 1 см. Но и головки размером 1,5-2 см подойдут, а вот больше — уже не очень.
Исследования на тему того, какие зубные щетки эффективнее — обычные (механические) или электрические, проводились уже неоднократно, однако к единому выводу по этому вопросу эксперты так и не пришли. Поэтому здесь все просто: покупайте ту щетку, которой вам удобнее пользоваться.
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