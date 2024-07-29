Не только правильная щетина и форма: 5 правил, которые изменят ваш подход к выбору зубной щетки навсегда

Бытует мнение, что чем жестче щетинки зубной щетки, тем лучше они очищают полость рта и пространство между зубами. Однако это не совсем так, поскольку жесткие щетинки имеют меньшую гибкость, и поэтому они хуже проникают в десневые карманы и промежутки между зубами. Более мягкие же щетинки, напротив, лучше справляются со своей задачей, а еще они не травмируют десны и не нарушают зубную эмаль.