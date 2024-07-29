10 пород собак, которые могут не перенести жару

Posted 29 июля, 04:17
Published 29 июля, 04:17
Modified 10 сентября, 04:32
Updated 10 сентября, 04:32
Очень уязвимы в жару бульдоги. У этих пород собак есть трудности с терморегуляцией из-за короткого носа и удлиненного нёба. Поэтому они подвержены тепловым ударам.
Красавчик из Аляски генетически не расположен к теплому климату. Питомцы неплохо приспосабливаются к любым температурам, но экстремальная жара может вызвать сильный перегрев и спровоцировать тепловой удар.
Мохнатый пес с густой шерстью не выносит жару. По оценкам ветеринаров, собаки породы чау-чау получают тепловые удары в 17 раз чаще, чем представители других пород.
Мощные и выносливые на вид псы плохо переносят высокие температуры. Ветеринары советуют держать питомцев подальше от прямых солнечных лучей и не допускать длительного пребывания на солнце.
Особенности строения мордочки не позволяют быстро охлаждать поступающий воздух. К тому же представители этой породы обладают слишком пышной шерстью и чувствуют себя на жаре некомфортно.
Эти питомцы созданы для жизни в условиях Крайнего Севера и потому чувствуют себя комфортно при температуре не выше +20 градусов. Ветеринары рекомендуют в сильную жару дополнительно стричь собак этой породы и не выпускать на улицу в дневные часы.
Гончие созданы для физической активности. Но это и может сыграть с ними злую штуку на жаре. Из-за активности температура тела псов может резко подниматься, что создает риск теплового удара.
Азартные и энергичные спортсмены не могут долго сидеть без дела. Поэтому они быстро перегреваются на солнце, а из-за короткой шерсти могут даже получить солнечный ожог.
Плотная шерсть с солидным подшерстком делает невыносимой пребывание собак на жаре. Важно на прогулке обеспечить ретриверам постоянный доступ к воде — кстати, они очень любят плескаться в водоёмах.
У псов отличная терморегуляция и солнечные ожоги им не грозят. Но при духоте, повышенной влажности и высоких температурах собака может почувствовать себя плохо.
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