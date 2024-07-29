10 пород собак, которые могут не перенести жару

Эти питомцы созданы для жизни в условиях Крайнего Севера и потому чувствуют себя комфортно при температуре не выше +20 градусов. Ветеринары рекомендуют в сильную жару дополнительно стричь собак этой породы и не выпускать на улицу в дневные часы.