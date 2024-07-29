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Posted 29 июля, 04:17

Published 29 июля, 04:17

Modified 10 сентября, 04:32

Updated 10 сентября, 04:32

10 пород собак, которые могут не перенести жару

10 пород собак, которые могут не перенести жару

29 июля 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney
10 пород собак, которые могут не перенести жару
Экстремальная жара опасна для всех пород собак. Но некоторые породы особенно чувствительны к высоким температурам и могут получить тепловой удар и болезненные ожоги.

Бульдоги

Очень уязвимы в жару бульдоги. У этих пород собак есть трудности с терморегуляцией из-за короткого носа и удлиненного нёба. Поэтому они подвержены тепловым ударам.

Очень уязвимы в жару бульдогиОчень уязвимы в жару бульдоги
Очень уязвимы в жару бульдоги. Фото: Изображение Midjourney

Хаски

Красавчик из Аляски генетически не расположен к теплому климату. Питомцы неплохо приспосабливаются к любым температурам, но экстремальная жара может вызвать сильный перегрев и спровоцировать тепловой удар.

Чау-чау

Мохнатый пес с густой шерстью не выносит жару. По оценкам ветеринаров, собаки породы чау-чау получают тепловые удары в 17 раз чаще, чем представители других пород.

По оценкам ветеринаров, чау-чау получают тепловые удары в 17 раз чаще, чем представители других породПо оценкам ветеринаров, чау-чау получают тепловые удары в 17 раз чаще, чем представители других пород
По оценкам ветеринаров, чау-чау получают тепловые удары в 17 раз чаще, чем представители других пород. Фото: Изображение Midjourney

Бордоский дог

Мощные и выносливые на вид псы плохо переносят высокие температуры. Ветеринары советуют держать питомцев подальше от прямых солнечных лучей и не допускать длительного пребывания на солнце.

Бордоский дог плохо переносит высокие температурыБордоский дог плохо переносит высокие температуры
Бордоский дог плохо переносит высокие температуры. Фото: Изображение Midjourney

Королевский спаниель

Особенности строения мордочки не позволяют быстро охлаждать поступающий воздух. К тому же представители этой породы обладают слишком пышной шерстью и чувствуют себя на жаре некомфортно.

Особенности строения мордочки королевского спаниеля не позволяют быстро охлаждать поступающий воздух.Особенности строения мордочки королевского спаниеля не позволяют быстро охлаждать поступающий воздух.
Особенности строения мордочки королевского спаниеля не позволяют быстро охлаждать поступающий воздух.. Фото: Изображение Midjourney

Маламут

Эти питомцы созданы для жизни в условиях Крайнего Севера и потому чувствуют себя комфортно при температуре не выше +20 градусов. Ветеринары рекомендуют в сильную жару дополнительно стричь собак этой породы и не выпускать на улицу в дневные часы.

Маламут созданы для жизни в условиях Крайнего Севера и потому чувствуют себя комфортно при температуре не выше +20 градусовМаламут созданы для жизни в условиях Крайнего Севера и потому чувствуют себя комфортно при температуре не выше +20 градусов
Маламут созданы для жизни в условиях Крайнего Севера и потому чувствуют себя комфортно при температуре не выше +20 градусов. Фото: Изображение Midjourney

Грейхаунд

Гончие созданы для физической активности. Но это и может сыграть с ними злую штуку на жаре. Из-за активности температура тела псов может резко подниматься, что создает риск теплового удара.

Боксер

Азартные и энергичные спортсмены не могут долго сидеть без дела. Поэтому они быстро перегреваются на солнце, а из-за короткой шерсти могут даже получить солнечный ожог.

Боксеры быстро перегреваются на солнце, а из-за короткой шерсти могут даже получить солнечный ожогБоксеры быстро перегреваются на солнце, а из-за короткой шерсти могут даже получить солнечный ожог
Боксеры быстро перегреваются на солнце, а из-за короткой шерсти могут даже получить солнечный ожог. Фото: Изображение Midjourney

Золотистый ретривер

Плотная шерсть с солидным подшерстком делает невыносимой пребывание собак на жаре. Важно на прогулке обеспечить ретриверам постоянный доступ к воде — кстати, они очень любят плескаться в водоёмах.

Плотная шерсть с солидным подшерстком делает невыносимой пребывание золотистого ретривера на жареПлотная шерсть с солидным подшерстком делает невыносимой пребывание золотистого ретривера на жаре
Плотная шерсть с солидным подшерстком делает невыносимой пребывание золотистого ретривера на жаре. Фото: Изображение Midjourney

Сенбернар

У псов отличная терморегуляция и солнечные ожоги им не грозят. Но при духоте, повышенной влажности и высоких температурах собака может почувствовать себя плохо.

Сенбернары при духоте, повышенной влажности и высоких температурах могут почувствовать себя плохоСенбернары при духоте, повышенной влажности и высоких температурах могут почувствовать себя плохо
Сенбернары при духоте, повышенной влажности и высоких температурах могут почувствовать себя плохо. Фото: Изображение Midjourney
#Екатерина Непомнящая#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов#Питомцы
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