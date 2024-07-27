Как почистить золото дома: 8 проверенных способов

Posted 27 июля, 16:51
Published 27 июля, 16:51
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Снимайте украшения перед мытьем рук и приемом душа. Вода и мыло могут ухудшить состояние золота. Также избегайте контакта с косметикой, спиртами и маслами.
Физическая активность и трение о грубые поверхности могут поцарапать металл. Лучше оставляйте украшения дома во время занятий спортом.
Некоторые драгоценные камни, такие как опалы и аметисты, чувствительны к свету и теплу. Изучите инструкции по уходу за камнями в ваших украшениях.
Держите украшения в мягких шкатулках, подальше от влажности и солнечного света. Избегайте соприкосновения различных изделий.
Для чистки используйте мягкие салфетки из микрофибры. Не применяйте агрессивные средства, которые могут повредить металл.
При необходимости промойте золотые изделия в теплой воде с добавлением мягкого мыла. Используйте мягкую щетку или ткань для удаления загрязнений. Тщательно ополосните и высушите.
Для удаления стойких загрязнений можно использовать раствор аммиака (1 часть аммиака на 6 частей воды). Нанесите раствор на украшение, затем аккуратно почистите мягкой щеткой. Не забывайте тщательно промывать и сушить изделия.
Если ваши украшения сильно потеряли блеск, обратитесь к профессионалам. Ювелиры могут провести полировку и восстановить первоначальный вид ваших изделий, написал marieclaire.ru.
Следуя этим советам, вы сможете эффективно ухаживать за своими золотыми украшениями и продлить их срок службы.