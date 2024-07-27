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Posted 27 июля, 16:51

Published 27 июля, 16:51

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Как почистить золото дома: 8 проверенных способов

Как почистить золото дома: 8 проверенных способов

27 июля 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Чтобы ваши золотые украшения сохраняли блеск и красивый внешний вид, следуйте этим простым советам.

Избегайте воды и химии

Снимайте украшения перед мытьем рук и приемом душа. Вода и мыло могут ухудшить состояние золота. Также избегайте контакта с косметикой, спиртами и маслами.

Не носите украшения во время тренировок

Физическая активность и трение о грубые поверхности могут поцарапать металл. Лучше оставляйте украшения дома во время занятий спортом.

Учитывайте особенности камней

Некоторые драгоценные камни, такие как опалы и аметисты, чувствительны к свету и теплу. Изучите инструкции по уходу за камнями в ваших украшениях.

Храните правильно

Держите украшения в мягких шкатулках, подальше от влажности и солнечного света. Избегайте соприкосновения различных изделий.

Используйте мягкие салфетки

Для чистки используйте мягкие салфетки из микрофибры. Не применяйте агрессивные средства, которые могут повредить металл.

Регулярная чистка с мягким мыльным раствором

При необходимости промойте золотые изделия в теплой воде с добавлением мягкого мыла. Используйте мягкую щетку или ткань для удаления загрязнений. Тщательно ополосните и высушите.

Очистка с помощью аммиака

Для удаления стойких загрязнений можно использовать раствор аммиака (1 часть аммиака на 6 частей воды). Нанесите раствор на украшение, затем аккуратно почистите мягкой щеткой. Не забывайте тщательно промывать и сушить изделия.

Профессиональная полировка

Если ваши украшения сильно потеряли блеск, обратитесь к профессионалам. Ювелиры могут провести полировку и восстановить первоначальный вид ваших изделий, написал marieclaire.ru.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно ухаживать за своими золотыми украшениями и продлить их срок службы.

#Ольга Земскова#Дом#Советы#Украшения#Украшение#Полезные советы
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