«На чужом счастье…»: звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи

Отношения Валерия Меладзе и солистки «ВИА Гры» тайно продолжались 10 лет. Альбина даже сумела сделать так, что о рождении от Валерия сына Константина никто знал. Когда супруга Меладзе Ирина узнала об этом, то не могла поверить в циничность соперницы, ведь много лет общалась с ней. Так или иначе, измену она не простила, супруги развелись и в 2014 году певец женился на Джанабаевой. В браке она родила еще одного сына, Луку. А совсем недавно осчастливила мужа рождением дочери Агаты.