«На чужом счастье…»: звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи

Posted 25 июля, 06:19
Published 25 июля, 06:19
Modified 10 сентября, 04:27
Updated 10 сентября, 04:27
Когда блогерша Надежда Санько встретила футболиста Павла Мамаева, он был еще женат на модели по имени Алана и воспитывал двоих детей. Надя, кстати, была приятельницей Аланы, была вхожа в дом Мамаевых. Каково же было изумление модели, когда она узнала о романе мужа с блогершей. Павел долго думать не стал, подал на развод и съехался с новой возлюбленной. В 2022 году пара поженилась, а вскоре Санько родила сына Тимофея. Супруги живут душа в душу и ждут уже второго ребенка
Баскетболист из Латвии Янис Тимма, увидев на курорте пышные формы Анны Седоковой, быстро забыл о том, что женат на чудесной девушке по имени Сана, подарившей ему сына Кристиана. Роман Анны и Яниса общественность осудила, но пара все равно поженилась в 2020 году. Сегодня влюбленные живут на две страны, в Майами и в Москве, и заявляют, что очень счастливы.
Отношения Валерия Меладзе и солистки «ВИА Гры» тайно продолжались 10 лет. Альбина даже сумела сделать так, что о рождении от Валерия сына Константина никто знал. Когда супруга Меладзе Ирина узнала об этом, то не могла поверить в циничность соперницы, ведь много лет общалась с ней. Так или иначе, измену она не простила, супруги развелись и в 2014 году певец женился на Джанабаевой. В браке она родила еще одного сына, Луку. А совсем недавно осчастливила мужа рождением дочери Агаты.
Анастасия Костенко называют самой коварной разлучницей всея Руси, поскольку она увела супруга у всеобщей любимицы Ольги Бузовой. Правда, тогда Бузова еще не была так популярна. Девушка вела «ДОМ-2» и занималась обустройством дома, который они с мужем строили вместе. Спустя почти 4 года брака футболист решил расстаться с ведущей и подал на развод. Очевидцы поговаривают, что причиной тому стала модель Настя Костенко. Ольга очень тяжело пережила развод и ударилась в карьеру. А Дмитрий быстро утешился в объятиях новой подруги, на которой женился спустя два года. Сегодня супруги воспитывают четверых детей.
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