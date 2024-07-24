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Posted 24 июля, 04:56

Published 24 июля, 04:56

Modified 10 сентября, 04:20

Updated 10 сентября, 04:20

Разбитое сердце: главные опасности курортного романа

Разбитое сердце: главные опасности курортного романа

24 июля 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney
Разбитое сердце: главные опасности курортного романа
Курортный роман — это яркие отношения, полные гормонов сексуальности, дофамина, романтики, страсти. Однако зачастую курортные романы заканчиваются плачевно: и разбитое сердце далеко не худший вариант.

Напрасные надежды

Психологи, к которым обращались дамы, оставшиеся после курортного романа с разбитым сердцем, выяснили любопытный факт. Женщины, начиная легкий флирт на курорте, внутренне всё равно настраивались на продолжение отношений.

Но стоит знать, что мужчины относятся к курортному роману иначе. Для мужчины это своего рода «охота», после которой он, ощутив сладость победы, спокойно исчезает с поля зрения курортной возлюбленной.

Женщины же чаще всего испытывают эмоциональный шок, когда обнаруживает, что партнер тут же забывает о ней, ступив на трап самолета. Психологи отмечают, что исчезновение поклонника может нанести серьезный урон самооценке женщины.

Не стоит забывать и о статистике: только 10% курортных романов имеют продолжение и заканчиваются браком, а 90% мужчин воспринимают отпускные отношения как легкую, ни к чему не обязывающую интрижку.

  • Совет психолога. Помните, что женщина в курортном романе ищет отношений, а мужчина — развлечений. Будьте более реалистичными и не стройте дальнейших планов с курортным ловеласом.
Только 10% курортных романов имеют продолжение и заканчиваются бракомТолько 10% курортных романов имеют продолжение и заканчиваются браком
Только 10% курортных романов имеют продолжение и заканчиваются браком. Фото: Изображение Midjourney

Жертва мошенников и альфонсов

Нередки случаи, когда курортный роман заводят опытные аферисты и мошенники всех мастей. Они могут быть очень обаятельными и приятными, но вот отдыхать и веселиться предпочитают за счет женщины, ссылаясь на временные финансовые трудности.

  • Совет психолога. Если вы настроились на курортный роман, будьте более реалистичны. Существуют сотни историй о брачных авантюристах и мошенниках, которые «работают» именно на курортах. Помимо разбитого сердца, вы можете остаться с пустым кошельком.
Нередки случаи, когда курортный роман заводят опытные аферисты и мошенники всех мастейНередки случаи, когда курортный роман заводят опытные аферисты и мошенники всех мастей
Нередки случаи, когда курортный роман заводят опытные аферисты и мошенники всех мастей. Фото: Изображение Midjourney

Опасные болезни

Опытные курортные ловеласы уверены: роман без секса — время, потраченное впустую. В этом есть доля истины, но учтите, что любвеобильный кавалер может подарить вам не только яркие впечатления, но и инфекции, передающиеся половым путем.

  • Совет врача. Обязательно предохраняйтесь во время курортных романов. Используйте не только презервативы, но и дезинфицирующие средства. Не стоит доверять первому попавшемуся партнеру — он, кстати, сам может не знать, что является переносчиком инфекции. К тому же многие заболевания проявляются лишь через пару месяцев после контакта.
#Алина Ибрагимова#Любовь#Отношения#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
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