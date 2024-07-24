Разбитое сердце: главные опасности курортного романа

Posted 24 июля, 04:56
Published 24 июля, 04:56
Modified 10 сентября, 04:20
Updated 10 сентября, 04:20
Психологи, к которым обращались дамы, оставшиеся после курортного романа с разбитым сердцем, выяснили любопытный факт. Женщины, начиная легкий флирт на курорте, внутренне всё равно настраивались на продолжение отношений.
Но стоит знать, что мужчины относятся к курортному роману иначе. Для мужчины это своего рода «охота», после которой он, ощутив сладость победы, спокойно исчезает с поля зрения курортной возлюбленной.
Женщины же чаще всего испытывают эмоциональный шок, когда обнаруживает, что партнер тут же забывает о ней, ступив на трап самолета. Психологи отмечают, что исчезновение поклонника может нанести серьезный урон самооценке женщины.
Не стоит забывать и о статистике: только 10% курортных романов имеют продолжение и заканчиваются браком, а 90% мужчин воспринимают отпускные отношения как легкую, ни к чему не обязывающую интрижку.
Нередки случаи, когда курортный роман заводят опытные аферисты и мошенники всех мастей. Они могут быть очень обаятельными и приятными, но вот отдыхать и веселиться предпочитают за счет женщины, ссылаясь на временные финансовые трудности.
Опытные курортные ловеласы уверены: роман без секса — время, потраченное впустую. В этом есть доля истины, но учтите, что любвеобильный кавалер может подарить вам не только яркие впечатления, но и инфекции, передающиеся половым путем.
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