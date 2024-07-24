Магнитные маски для лица — вы уже попробовали новый тренд бьюти-индустрии?

Posted 24 июля, 05:08
Published 24 июля, 05:08
Modified 10 сентября, 04:20
Updated 10 сентября, 04:20
Про такое явление, как магнитотерапия, наверное, слышали многие. В ее основе лежит целительная сила магнитных полей, которая благотворно влияет на ткани человеческого организма. Теперь этот принцип применяется и в косметологии: созданы маски на магнитной основе, способствующие омоложению.
Существуют тканевые маски со встроенными магнитами. Они оказывают небольшой лимфодренажный эффект, улучшают кровообращение, борются с тусклым цветом лица. Более серьезного эффекта от них ждать не стоит.
«Эффективность данных масок не доказана клинически, поэтому рекомендую остановить свое внимание на кремовых масках, эффективность которых действительно подтверждена», — говорит врач-косметолог Александра Шерф.
Основной ингредиент кремовых магнитных масок — это металлическая пудра. Также в основу бьюти-средства входят увлажняющие, питательные, успокаивающие компоненты, антивозрастные вещества, к примеру пептиды.
По своей текстуре магнитные средства практически идентичны глиняным маскам, только в отличие от них не высыхают на коже, а остаются эластичными.
«Магнитные маски используют частицы железа для создания микротоков в слоях кожи, — рассказывает доктор медицинских наук, дерматолог Ронда Кляйн. — Это помогает восстановить функции стареющих клеток. К тому же ингредиенты маски эффективно очищают поры, что помогает в борьбе с прыщами и высыпаниями. Также они борются со свободными радикалами, что является профилактикой образования морщин».
Маски с плотной текстурой наносят густым слоем на чистую кожу специальным шпателем и оставляют на 10 — 15 минут. А вот теперь главное — ни в коем случае нельзя смывать их водой. Для снятия используйте магнит, идущий в комплекте с маской. Просто оберните его сухой салфеткой и проведите у лица. Маска легко отстанет. После нее на коже может ощущаться тонкий слой полезных масел. Их можно не смывать, а пальцами вбить прямо в кожу.
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