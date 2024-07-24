Магнитные маски для лица — вы уже попробовали новый тренд бьюти-индустрии?

Маски с плотной текстурой наносят густым слоем на чистую кожу специальным шпателем и оставляют на 10 — 15 минут. А вот теперь главное — ни в коем случае нельзя смывать их водой. Для снятия используйте магнит, идущий в комплекте с маской. Просто оберните его сухой салфеткой и проведите у лица. Маска легко отстанет. После нее на коже может ощущаться тонкий слой полезных масел. Их можно не смывать, а пальцами вбить прямо в кожу.