Лунный календарь стрижек на август 2024 года

4 августа начинается новолуние, и в этот день, равно как и до него, от процедур по уходу за волосами стоит воздержаться. В противном случае это может не самым благоприятным образом отразиться на вашем самочувствии. Впрочем, в большей степени это относится именно к стрижкам, а вот окрашивание, выпрямление и завивку на это время можно планировать.