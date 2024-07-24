Лунный календарь стрижек на август 2024 года

Posted 24 июля, 07:04
Published 24 июля, 07:04
Modified 10 сентября, 04:23
Updated 10 сентября, 04:23
Если вы мечтаете отрастить волосы, посетите парикмахерскую в период растущей Луны. В августе 2024 года он выпадает на период с 5-го по 18-е число.
4 августа начинается новолуние, и в этот день, равно как и до него, от процедур по уходу за волосами стоит воздержаться. В противном случае это может не самым благоприятным образом отразиться на вашем самочувствии. Впрочем, в большей степени это относится именно к стрижкам, а вот окрашивание, выпрямление и завивку на это время можно планировать.
Хорошее решение — посетить салон красоты в период убывающей Луны, особенно если вы не очень любите подобные процедуры. Стрижка в этот период способствует укреплению волос, однако некоторым образом замедляет процесс их роста.
Если вы желаете привлечь в вашу жизнь деньги и улучшить благосостояние, то в августе 2024 года стоит планировать стрижку на 5-е и на 27-е сутки лунного календаря. То есть на период с третьего по восьмое число, а также на 31 августа.
Благоприятным днем в августе этого года для стрижки будет 18-е число. В этот день стрижка поможет привлечь в жизнь благоприятные события, перемены к лучшему, а также гармонию. Считается, что стрижка в этот день способна приумножить все то хорошее, что в вашей жизни уже есть.
Также можете планировать процедуры по уходу за волосами на 25 и на 26 августа 2024 года, то есть, на 21-е и 22-е лунные сутки. В эти дни стрижки и прочие процедуры способны оказать благотворное влияние на ваши отношения и на карьеру.
В какие дни стоит отказаться от похода в парикмахерскую в августе 2024 года? В период, когда волосы вступают в особую связь на энергетическом уровне с вами и любые манипуляции с ними могут нарушить это поле.
Вот в какие дни августа в парикмахерскую лучше не ходить: 2, 4, 7, 12 августа, а также 19 и 27, 28 и 29 августа. Особенно неблагоприятное влияние на вашу энергетику могут оказать стрижки в эти дни, а вот окрашивание и другие подобные процедуры проводить можно.
Постарайтесь перенести визит, если вы уже записались в салон на 3 августа 2024 года — этот день для процедур не очень подходит. День считается эмоционально тяжелым, и стрижка, равно как и окрашивание, негативно повлияет на настроение и самочувствие.
Можете посетить парикмахерскую 1 или 31 августа — дни благоприятны для смены цвета волос, завивки и для других экспериментов с внешностью. Более того, посещение парикмахерской в этот период обеспечит успех во всех ваших начинаниях и помогут обрести уверенность в себе.
На 11 августа 2024 года можете планировать и стрижку, и окрашивание, и даже выпрямление волос. Все это повлияет на состояние волос благоприятно, позволит вам ощутить собственную привлекательность.
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