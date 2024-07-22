Ювелирное бунтарство: нарушаем устоявшиеся правила ношения украшений

Чем ближе вечер, тем крупнее камни в украшениях. Старинное правило, которое в наши дни соблюдают разве что члены британской королевской семьи, которые действительно не носят бриллианты до 18:00. Вам эти условности ни к чему: выбирайте минималистичные кольца и серьги с некрупными бриллиантами и красуйтесь в них весь день.