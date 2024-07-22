Ювелирное бунтарство: нарушаем устоявшиеся правила ношения украшений

Posted 22 июля, 07:13
Published 22 июля, 07:13
Modified 10 сентября, 04:15
Updated 10 сентября, 04:15
Раньше было принято носить только один из этих драгоценных металлов: либо образ дополнялся исключительно золотыми украшениями, либо только серебряными. Сегодня «микс» из них вполне допустим. Главное — учесть несколько нюансов, чтобы не выглядеть безвкусно:
Пробуйте собирать образ перед зеркалом. Если вам нравится результат — смело выходите в свет.
Смело отказывайтесь от одинаковых серег. Выбирайте асимметричные пары, наборы с разной фактурой и геометрией. Хочется еще большей оригинальности? Наденьте крупную моносерьгу. Главное — учитывать дресс-код, которому должен соответствовать ваш образ. В офисе излишняя креативность ни к чему, но если вы собираетесь на вечеринку — смело экспериментируйте!
Старое правило, гласящее, что не стоит носить больше трех украшений, давно кануло в Лету. Поэтому можете без боязни надевать и серьги, и цепочки или колье, и кольца. Чтобы избежать вульгарности, выбирайте минималистичные модели.
Существует не правило, а скорее стереотип о том, что жемчуг предпочтительно носить женщинам в возрасте 40+. Производители ювелирных изделий полностью изменили устоявшееся мнение, создав массу оригинальных моделей с жемчугом, дополненных фианитами и эмалью. Они прекрасно смотрятся даже на юных девушках, не добавляя им возраста.
Чем ближе вечер, тем крупнее камни в украшениях. Старинное правило, которое в наши дни соблюдают разве что члены британской королевской семьи, которые действительно не носят бриллианты до 18:00. Вам эти условности ни к чему: выбирайте минималистичные кольца и серьги с некрупными бриллиантами и красуйтесь в них весь день.
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