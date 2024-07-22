Онколог рассказал, когда выздоровеет Кейт Миддлтон

По мнению Евгения Черемушкина, к. м. н., онколога, новые появления Кейт Миддлтон на публичных мероприятиях действительно могут говорить о том, что ее состояние улучшается. Медик предположил, что принцесса боролась с раком толстой кишки. Опасность этой болезни в том, что сначала она практически не проявляет себя, а когда появляются первые симптомы, то речь, как правило, идет уже о следующей стадии. На этом этапе, отмечает Черемушкин, необходимо операционное вмешательство. Этот метод считается эффективным, и, если в организме не появились метастазы, после операции больные возвращаются к нормальной жизни.