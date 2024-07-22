Онколог рассказал, когда выздоровеет Кейт Миддлтон

Posted 22 июля, 12:00
Published 22 июля, 12:00
Modified 10 сентября, 04:16
Updated 10 сентября, 04:16
14 июля этого года Кейт Миддлтон появилась на центральном корте в рамках Уимблдонского турнира. Увидеть ее никто не ожидал, все были удивлены, но посчитали это хорошим знаком. Многие предположили, что принцесса пошла на поправку или как минимум стала лучше себя чувствовать.
По мнению Евгения Черемушкина, к. м. н., онколога, новые появления Кейт Миддлтон на публичных мероприятиях действительно могут говорить о том, что ее состояние улучшается. Медик предположил, что принцесса боролась с раком толстой кишки. Опасность этой болезни в том, что сначала она практически не проявляет себя, а когда появляются первые симптомы, то речь, как правило, идет уже о следующей стадии. На этом этапе, отмечает Черемушкин, необходимо операционное вмешательство. Этот метод считается эффективным, и, если в организме не появились метастазы, после операции больные возвращаются к нормальной жизни.
«Все зависит от этапа лечения, от физического состояния пациента, — считает Черемушкин, — если не было хронических заболеваний, то к нормальной жизни после операции в целом возвращаются за два месяца».
Однако в случае с Кейт Миддлтон эти два месяца уже должны были пройти, поскольку о своем заболевании она официально сообщила в марте 2024 года, и лечение принцесса уже проходила.
Евгений Черемушкин подчеркивает, что многое также зависит от индивидуальной реакции организма, и добавляет, что два месяца считаются средним сроком. Некоторым пациентам для восстановления требуется больше времени. Однако медик подчеркивает, что речь может идти и о сложностях в процессе лечения. Организм по-разному реагирует на химиотерапию, которую Кейт Миддлтон могли и не назначить.
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