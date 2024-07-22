Не тот типаж: актеры, которые сыграли в кино абсолютно непохожих на себя людей

Posted 22 июля, 04:48
Published 22 июля, 04:48
Modified 10 сентября, 04:15
Updated 10 сентября, 04:15
Красавчик Уэст в роли не отличающегося гармоничностью черт лица принца Чарльза? Почему бы и нет! По крайней мере, так решили создатели сериала «Корона». Они прямо сказали удивленному Уэсту, что снимают художественное произведение, а не шоу двойников. Зрителям не очень пришлось по душе такое решение, тем более что в роли принцессы Дианы снялась похожая на нее Элизабет Дебики.
Стоило создателям фильма «Обратно во мрак» обнародовать первые фото со съемок, как на них обрушился шквал негативных комментариев. Всему виной выбор на роль Эми Уайнхаус актрисы Марисы Абелы, которая ничуть не похожа на знаменитую певицу. Впрочем, посмотрев фильм, зрители только уверились в своей правоте. По их мнению, Мариса не смогла передать всю харизматичность неповторимой Эми. Многие считают, что сходство внешности и характера с Уайнхаус больше присуще Леди Гаге, которой и следовало сыграть эту роль.
В биографическом фильме о Стиве Джобсе, снятом Дэнни Бойлом, главную роль сыграл Майкл Фассбендер. Сложности преследовали картину на всем протяжении ее создания: сменились актеры (первоначально Джобса должен был играть Кристиан Бейл) и студия. От Sony права на проект перешли к Universal. Несмотря на все пертурбации, картина получилась достойной. Майкл, несмотря на непохожесть на Джобса, вывез на харизме и таланте перевоплощения. Это не осталось не замечено критиками и зрителями: актера номинировали на «Оскар».
В жизни знаменитый американский антрепренер Финеас Тейлор Барнум больше напоминал степенного отца семейства, солидного банкира и большого любителя плотно пообедать. В мюзикле «Величайший шоумен» создатели решили сделать Барнума именно таким, каким и должен быть создатель самого знаменитого цирка XIX века, — яркий, красивый мужчина в исполнении Хью Джекмана. Что ж, на то он и мюзикл, в нем все должно быть несколько романтизированным, не так ли?
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14