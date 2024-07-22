Не тот типаж: актеры, которые сыграли в кино абсолютно непохожих на себя людей

Стоило создателям фильма «Обратно во мрак» обнародовать первые фото со съемок, как на них обрушился шквал негативных комментариев. Всему виной выбор на роль Эми Уайнхаус актрисы Марисы Абелы, которая ничуть не похожа на знаменитую певицу. Впрочем, посмотрев фильм, зрители только уверились в своей правоте. По их мнению, Мариса не смогла передать всю харизматичность неповторимой Эми. Многие считают, что сходство внешности и характера с Уайнхаус больше присуще Леди Гаге, которой и следовало сыграть эту роль.