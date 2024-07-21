Суши и роллы: чего больше — пользы или вреда? Всю правду рассказали диетологи

Posted 21 июля, 19:35
Published 21 июля, 19:35
Modified 10 сентября, 04:12
Updated 10 сентября, 04:12
«Все зависит от того, что вы заказываете, — говорит диетолог Кристи Бриссет. — Так, в ролле с лососем и авокадо около 300 калорий, он содержит полезные для сердца жиры и белок. А в ролле темпура с креветками может быть более 500 калорий и высокое содержание жиров благодаря креветкам, обжаренным во фритюре, и майонезной прослойке».
Таким образом, если вы постоянно заказываете роллы темпура, это вредный выбор. Но если вы включите в свой рацион роллы с рыбой и овощами, которые не обжариваются, суши могут принести вам пользу.
Если питаться только суши и роллами, похудеть можно, но не это гарантировано.
«Суши и роллы обычно едят очень маленькими порциями: примерно 30 граммов рыбы, которая вместе с рисом содержит от 40 до 60 калорий», — говорит доктор медицинских наук Дебора Коэн.
Но блюдо также может быть и калорийным.
Так, в роллах «Филадельфия» со сливочным сыром может содержаться от 300 до 500 калорий. «В целом большинство роллов, если они не содержат сливочного сыра или соусов типа майонеза, относительно низкокалорийны», — говорит Коэн.
Итог: употребление суши не способствует снижению веса, но суши могут быть более полезным вариантом по сравнению с фастфудом.
Кристи Бриссет особенно выделяет роллы с лососем и авокадо.
«Это отличный выбор, потому что вы получаете белок и полезные для сердца жиры омега-3 из лосося, а мононенасыщенные жиры, клетчатку, фолиевую кислоту и калий из авокадо», — говорит диетолог.
«Выбирая жирную рыбу, такую как лосось, вы получаете полезные для сердца жирные кислоты омега-3, которые могут помочь снизить уровень триглицеридов и кровяное давление», — говорит доктор Бриссет.
К тому же такая еда поможет укрепить здоровье костей.
«Жирная рыба — отличный источник витамина D, который поддерживает здоровье ваших костей и здоровье иммунной системы», — отмечает диетолог.
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