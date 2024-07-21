newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля, 19:35

Published 21 июля, 19:35

Modified 10 сентября, 04:12

Updated 10 сентября, 04:12

Суши и роллы: чего больше — пользы или вреда? Всю правду рассказали диетологи

Суши и роллы: чего больше — пользы или вреда? Всю правду рассказали диетологи

21 июля 2024, 19:35
Фото: Изображение Midjourney
Суши и роллы: чего больше — пользы или вреда? Всю правду рассказали диетологи
Суши и роллы — любимая еда многих россиян, популярность которой только возрастает. Но так ли полезно то, что мы едим с таким удовольствием. Действительно ли эта легкая еда помогает похудеть и снабдить организм ценными питательными веществами? Вот честный ответ диетологов.

Имеет ли пользу любимое блюдо?

«Все зависит от того, что вы заказываете, — говорит диетолог Кристи Бриссет. — Так, в ролле с лососем и авокадо около 300 калорий, он содержит полезные для сердца жиры и белок. А в ролле темпура с креветками может быть более 500 калорий и высокое содержание жиров благодаря креветкам, обжаренным во фритюре, и майонезной прослойке».

Таким образом, если вы постоянно заказываете роллы темпура, это вредный выбор. Но если вы включите в свой рацион роллы с рыбой и овощами, которые не обжариваются, суши могут принести вам пользу.

Помогает ли в похудении?

Если питаться только суши и роллами, похудеть можно, но не это гарантировано.

«Суши и роллы обычно едят очень маленькими порциями: примерно 30 граммов рыбы, которая вместе с рисом содержит от 40 до 60 калорий», — говорит доктор медицинских наук Дебора Коэн.

Но блюдо также может быть и калорийным.

Так, в роллах «Филадельфия» со сливочным сыром может содержаться от 300 до 500 калорий. «В целом большинство роллов, если они не содержат сливочного сыра или соусов типа майонеза, относительно низкокалорийны», — говорит Коэн.

Итог: употребление суши не способствует снижению веса, но суши могут быть более полезным вариантом по сравнению с фастфудом.

Если вы включите в свой рацион роллы с рыбой и овощами, которые не обжариваются, суши могут принести вам пользуЕсли вы включите в свой рацион роллы с рыбой и овощами, которые не обжариваются, суши могут принести вам пользу
Если вы включите в свой рацион роллы с рыбой и овощами, которые не обжариваются, суши могут принести вам пользу. Фото: Изображение Midjourney

Какие суши самые полезные для здоровья?

Кристи Бриссет особенно выделяет роллы с лососем и авокадо.

«Это отличный выбор, потому что вы получаете белок и полезные для сердца жиры омега-3 из лосося, а мононенасыщенные жиры, клетчатку, фолиевую кислоту и калий из авокадо», — говорит диетолог.

Польза суши для здоровья

«Выбирая жирную рыбу, такую как лосось, вы получаете полезные для сердца жирные кислоты омега-3, которые могут помочь снизить уровень триглицеридов и кровяное давление», — говорит доктор Бриссет.

К тому же такая еда поможет укрепить здоровье костей.

«Жирная рыба — отличный источник витамина D, который поддерживает здоровье ваших костей и здоровье иммунной системы», — отмечает диетолог.
#Алина Ибрагимова#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика