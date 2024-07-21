Суши и роллы: чего больше — пользы или вреда? Всю правду рассказали диетологи

Имеет ли пользу любимое блюдо? Помогает ли в похудении? Какие суши самые полезные для здоровья? Польза суши для здоровья

Суши и роллы — любимая еда многих россиян, популярность которой только возрастает. Но так ли полезно то, что мы едим с таким удовольствием. Действительно ли эта легкая еда помогает похудеть и снабдить организм ценными питательными веществами? Вот честный ответ диетологов.