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Posted 19 июля, 08:38

Published 19 июля, 08:38

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Фразы, которые не дают вам разбогатеть

Фразы, которые блокируют успех: что нельзя говорить, если хотите разбогатеть

19 июля 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Фразы, которые не дают вам разбогатеть
Никогда не произносите эти фразы даже в шутку, если не хотите превратить собственную жизнь в хаос и страдать от недостатка финансов!

«Деньги брать неудобно»

Эту фразу нельзя произносить, если вы оказали кому-либо услугу. Любой труд должен быть оплачен, и, отказываясь от оплаты в силу тех или иных соображений, вы фактически закрываете для себя финансовый поток и, что самое опасное, приучаете себя работать бесплатно. К этому быстро привыкнут и другие, можете поверить на слово. А еще эта фраза выражает ваше пренебрежение деньгами, тогда как они это «чувствуют» и вряд ли захотят к вам прийти после подобного заявления.

Любой труд должен быть оплачен, и, отказываясь от оплаты в силу тех или иных соображений, вы фактически закрываете для себя финансовый потокЛюбой труд должен быть оплачен, и, отказываясь от оплаты в силу тех или иных соображений, вы фактически закрываете для себя финансовый поток
Любой труд должен быть оплачен, и, отказываясь от оплаты в силу тех или иных соображений, вы фактически закрываете для себя финансовый поток. Фото: Изображение Midjourney

«Денег нет»

Это не что иное, как негативная установка, способная перекрыть абсолютно все финансовые потоки в вашей жизни. Вместо нее попробуйте говорить «деньги у меня есть, но мне нужно больше» — это будет считаться установкой на успех и первым шагом к обозначению финансовой цели.

«Мне нужно много денег»

Попробуйте отнестись к этой фразе как к просьбе, которую вы отправляете во Вселенную. И согласитесь, что звучит такая просьба достаточно туманно. Вы не указываете, сколько именно вам нужно, более того, вы, скорее всего, этого даже не знаете и не успели сформулировать. А это необходимо. Конкретизируйте запрос — укажите, какая именно сумма вам требуется, с какой периодичностью вы хотели бы ее получать. И, конечно, начинайте действовать — как минимум подумайте о поиске новых источников дохода или о дополнительном заработке.

Конкретизируйте запрос — укажите, какая именно сумма вам требуется, с какой периодичностью вы хотели бы ее получать, и начинайте действоватьКонкретизируйте запрос — укажите, какая именно сумма вам требуется, с какой периодичностью вы хотели бы ее получать, и начинайте действовать
Конкретизируйте запрос — укажите, какая именно сумма вам требуется, с какой периодичностью вы хотели бы ее получать, и начинайте действовать. Фото: Изображение Midjourney

«Я же говорила»

Каждый из нас слышал эту фразу хотя бы раз в жизни. Стоит согласиться — приятного было мало, поскольку негативный подтекст прослеживается очень явно. Руки опускаются, ничего предпринимать не хочется. Если вы хотели добиться такого эффекта, вопросов нет, а что если вы планировали поддержать этой фразой вашего собеседника? Поставьте себя на его место.

«Не учите меня жить»

Чем опасна эта фраза? Тем, что она блокирует информацию — ее поступление, усвоение. А если информации нет, то не будет и личностного роста и, как следствие, финансового благополучия и успеха. Постарайтесь не относиться негативно ко всем советам и рекомендациям, которые слышите, — к некоторым, возможно, стоит прислушаться, поскольку они способны принести вам пользу.

Постарайтесь не относиться негативно ко всем советам и рекомендациям, которые слышитеПостарайтесь не относиться негативно ко всем советам и рекомендациям, которые слышите
Постарайтесь не относиться негативно ко всем советам и рекомендациям, которые слышите. Фото: Изображение Midjourney

Постарайтесь оставаться открытыми всему новому — знакомствам, знаниям, навыкам и даже привычкам. В ответ на это мир начнет открываться вам, и в вашу жизнь придут новые возможности и перспективы.

#Алина Ибрагимова#Общество#Деньги#Все материалы авторов#Психология#Богатство
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