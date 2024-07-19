Фразы, которые блокируют успех: что нельзя говорить, если хотите разбогатеть

Попробуйте отнестись к этой фразе как к просьбе, которую вы отправляете во Вселенную. И согласитесь, что звучит такая просьба достаточно туманно. Вы не указываете, сколько именно вам нужно, более того, вы, скорее всего, этого даже не знаете и не успели сформулировать. А это необходимо. Конкретизируйте запрос — укажите, какая именно сумма вам требуется, с какой периодичностью вы хотели бы ее получать. И, конечно, начинайте действовать — как минимум подумайте о поиске новых источников дохода или о дополнительном заработке.