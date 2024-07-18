Проверьте, есть ли эти средства в дачной аптечке. Однажды они могут спасти жизнь

Если вы — сердечник, то все необходимые лекарства у вас, как правило, всегда с собой. Но в дачной аптечке все же не помешает на экстренный случай иметь такие препараты, как валидол и нитроглицерин. Кроме того, следует обязательно положить в аптечку противоаллергические (антигистаминные) лекарства — например супрастин, диазолин или зиртек в таблетках или каплях, которые могут потребоваться, если вас вдруг укусит оса, и у вас стремительно начнет развиваться отек на месте укуса.