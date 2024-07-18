Проверьте, есть ли эти средства в дачной аптечке. Однажды они могут спасти жизнь

Posted 18 июля, 09:09
Published 18 июля, 09:09
Modified 10 сентября, 04:07
Updated 10 сентября, 04:07
Бинты, стерильные салфетки, вата или ватные диски, лейкопластырь (в том числе бактерицидный), перекись водорода, хлоргексидин, йод и зеленка — это необходимый минимум средств, с помощью которых вы сможете остановить кровотечение, обеззаразить и перевязать рану. Также нелишне будет добавить к этому списку кровоостанавливающий жгут, эластичный бинт для фиксации вывихов и растяжений, а также гипотермический (охлаждающий) пакет.
Кроме того, в дачной аптечке обязательно должен быть термометр (лучше ртутный, он более надежный), а также обезболивающие и жаропонижающие средства. Это могут быть, например, анальгин, ибупрофен, парацетамол или сиропы на их основе (как для взрослых, так и для детей). Кроме того, следует положить в аптечку сосудосуживающие капли или спрей для носа, ушные капли, а также спрей и леденцы от боли и воспаления в горле.
Важно также присутствие в дачной аптечке средств от расстройства желудка. Во время нахождения на даче весьма высок риск подхватить кишечную инфекцию — например, при употреблении ягод с куста, овощей прямо с грядки или загрязненной воды.
Поэтому у вас с собой обязательно должны быть энтеросорбенты (активированный уголь, белый уголь или энтеросгель), энтеросептики (энтерофурил), спазмолитики для купирования боли в животе (но-шпа). Не помешают в составе аптечки и такие препараты, как марганцовка — ее слабый раствор, принятый внутрь, при необходимости поможет быстро вызвать рвоту, а также фестал или энзистал, которые снимут тяжесть в желудке при переедании шашлыка.
Если вы — сердечник, то все необходимые лекарства у вас, как правило, всегда с собой. Но в дачной аптечке все же не помешает на экстренный случай иметь такие препараты, как валидол и нитроглицерин. Кроме того, следует обязательно положить в аптечку противоаллергические (антигистаминные) лекарства — например супрастин, диазолин или зиртек в таблетках или каплях, которые могут потребоваться, если вас вдруг укусит оса, и у вас стремительно начнет развиваться отек на месте укуса.
Собирая аптечку на дачу, не забудьте положить туда, помимо всего перечисленного, также средства для защиты от комаров и других кровососов, приспособление для удаления присосавшегося клеща (можно купить в любой аптеке), бальзам «Спасатель» или «Звездочка» для быстрого снятия зуда от укусов насекомых и солнцезащитный крем или спрей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14