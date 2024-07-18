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Posted 18 июля, 09:09

Published 18 июля, 09:09

Modified 10 сентября, 04:07

Updated 10 сентября, 04:07

Проверьте, есть ли эти средства в вашей дачной аптечке. Однажды они могут спасти вашу жизнь

Проверьте, есть ли эти средства в дачной аптечке. Однажды они могут спасти жизнь

18 июля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Проверьте, есть ли эти средства в вашей дачной аптечке. Однажды они могут спасти вашу жизнь
Отправляясь на дачу, не забудьте укомплектовать аптечку, чтобы оказаться во всеоружии, если вы вдруг случайно травмируетесь, вас укусит клещ или оса, или же случится еще какая-нибудь неприятность. О том, что обязательно должно присутствовать в вашей аптечке, — читайте в статье.

Перевязочные и дезинфицирующие средства

Бинты, стерильные салфетки, вата или ватные диски, лейкопластырь (в том числе бактерицидный), перекись водорода, хлоргексидин, йод и зеленка — это необходимый минимум средств, с помощью которых вы сможете остановить кровотечение, обеззаразить и перевязать рану. Также нелишне будет добавить к этому списку кровоостанавливающий жгут, эластичный бинт для фиксации вывихов и растяжений, а также гипотермический (охлаждающий) пакет.

Бинты, стерильные салфетки, вата или ватные диски, лейкопластырь (в том числе бактерицидный), перекись водорода, хлоргексидин, йод и зеленка.Бинты, стерильные салфетки, вата или ватные диски, лейкопластырь (в том числе бактерицидный), перекись водорода, хлоргексидин, йод и зеленка.
Бинты, стерильные салфетки, вата или ватные диски, лейкопластырь (в том числе бактерицидный), перекись водорода, хлоргексидин, йод и зеленка.. Фото: 1MI

Жаропонижающие и обезболивающие препараты

Кроме того, в дачной аптечке обязательно должен быть термометр (лучше ртутный, он более надежный), а также обезболивающие и жаропонижающие средства. Это могут быть, например, анальгин, ибупрофен, парацетамол или сиропы на их основе (как для взрослых, так и для детей). Кроме того, следует положить в аптечку сосудосуживающие капли или спрей для носа, ушные капли, а также спрей и леденцы от боли и воспаления в горле.

Кроме того, в дачной аптечке обязательно должен быть термометр, а также обезболивающие и жаропонижающие средстваКроме того, в дачной аптечке обязательно должен быть термометр, а также обезболивающие и жаропонижающие средства
Кроме того, в дачной аптечке обязательно должен быть термометр, а также обезболивающие и жаропонижающие средства. Фото: 1MI

Желудочно-кишечные средства

Важно также присутствие в дачной аптечке средств от расстройства желудка. Во время нахождения на даче весьма высок риск подхватить кишечную инфекцию — например, при употреблении ягод с куста, овощей прямо с грядки или загрязненной воды.

Поэтому у вас с собой обязательно должны быть энтеросорбенты (активированный уголь, белый уголь или энтеросгель), энтеросептики (энтерофурил), спазмолитики для купирования боли в животе (но-шпа). Не помешают в составе аптечки и такие препараты, как марганцовка — ее слабый раствор, принятый внутрь, при необходимости поможет быстро вызвать рвоту, а также фестал или энзистал, которые снимут тяжесть в желудке при переедании шашлыка.

Важно также присутствие в дачной аптечке средств от расстройства желудкаВажно также присутствие в дачной аптечке средств от расстройства желудка
Важно также присутствие в дачной аптечке средств от расстройства желудка. Фото: 1MI

Сердечные и антигистаминные средства

Если вы — сердечник, то все необходимые лекарства у вас, как правило, всегда с собой. Но в дачной аптечке все же не помешает на экстренный случай иметь такие препараты, как валидол и нитроглицерин. Кроме того, следует обязательно положить в аптечку противоаллергические (антигистаминные) лекарства — например супрастин, диазолин или зиртек в таблетках или каплях, которые могут потребоваться, если вас вдруг укусит оса, и у вас стремительно начнет развиваться отек на месте укуса.

В дачной аптечке все же не помешает на экстренный случай иметь такие препараты, как валидол и нитроглицеринВ дачной аптечке все же не помешает на экстренный случай иметь такие препараты, как валидол и нитроглицерин
В дачной аптечке все же не помешает на экстренный случай иметь такие препараты, как валидол и нитроглицерин. Фото: 1MI

Что еще желательно иметь в составе дачной аптечки

Собирая аптечку на дачу, не забудьте положить туда, помимо всего перечисленного, также средства для защиты от комаров и других кровососов, приспособление для удаления присосавшегося клеща (можно купить в любой аптеке), бальзам «Спасатель» или «Звездочка» для быстрого снятия зуда от укусов насекомых и солнцезащитный крем или спрей.

Собирая аптечку на дачу, не забудьте положить туда, помимо всего перечисленного, также средства для защиты от комаров и других кровососовСобирая аптечку на дачу, не забудьте положить туда, помимо всего перечисленного, также средства для защиты от комаров и других кровососов
Собирая аптечку на дачу, не забудьте положить туда, помимо всего перечисленного, также средства для защиты от комаров и других кровососов. Фото: 1MI
#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Лекарства
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