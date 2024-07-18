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Posted 18 июля, 13:40

Published 18 июля, 13:40

Modified 10 сентября, 02:22

Updated 10 сентября, 02:22

Как убрать царапины со стеклянных поверхностей

18 июля 2024, 13:40
Рассказываем о простых и эффективных способах избавиться от царапин на стекле.

Можно ли удалить царапины со стекла?

Неглубокие царапины можно легко удалить со стеклянных предметов. Есть несколько домашних методов, которые могут привести в порядок стеклянную столешницу, окна или даже экран телефона. Для этого понадобиться два простых средства домашнего использования — зубная паста и уксус.

Как удалить царапины со стекла

Вам понадобится:

  • Зубная паста отбеливающая
  • Салфетки из микрофибры
  • Вода
  • Уксус

Шаг первый: нанесите зубную пасту

Тщательно протрите поцарапанный участок и нанесите слой зубной пасты. Лучше всего для этого подходят пасты с более высоким содержанием абразива, предназначенные для отбеливания зубов.

Шаг второй: отполируйте поверхность

Используя салфетку из микрофибры, круговыми движениями разотрите зубную пасту на поцарапанном участке в течении нескольких минут. Как только поверхность станет гладкой, смойте излишки водой и протрите стекло другой салфеткой из микрофибры. Повторяйте до тех пор, пока царапина не будет стерта.

Шаг третий: удалите разводы от пасты

Смешайте одну часть уксуса и одну часть воды в миске. Смочите смесью салфетку из микрофибры и нанесите ее на стекло, тщательно вытирая, чтобы на нем не осталось разводов. Избегайте использования бумажных или тканевых полотенец, чтобы к поверхности не прилипал ворс.

Можете ли стереть царапины со стекла телефона?

Небольшие поверхностные царапины скорее всего сгладятся, но глубокие трещины таким способом не поддаются обработке и требуют профессионального ремонта.

Почему зубная паста и уксус?

Дело в том, что зубная паста содержит мельчайшие абразивные частицы. По сути, это песок, который помогает полировать зубы, бережно полирует стекло, удаляя любые ровные или неглубокие царапины на поверхности. Уксус — химический абразив. Вместо физического удаления царапин, он придает стеклу блеск.

Какие еще бытовые ингредиенты удаляют царапины?

Интернет-пользователи также советуют воспользоваться другими домашними средствами:

  • Паста из пищевой соды и воды: действует так же, как смесь зубной пасты.
  • Прозрачный лак для ногтей: заполняет царапину, а не полирует ее.
  • Полироль для стекла: в хозяйственных магазинах часто можно встретить в продаже полироль для стекла, которая является более профессиональным способом удаления царапин с помощью полировки.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Очистка#Мойка#Домоводство#Полезные советы#Стекло
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