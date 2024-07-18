Как убрать царапины со стеклянных поверхностей

Используя салфетку из микрофибры, круговыми движениями разотрите зубную пасту на поцарапанном участке в течении нескольких минут. Как только поверхность станет гладкой, смойте излишки водой и протрите стекло другой салфеткой из микрофибры. Повторяйте до тех пор, пока царапина не будет стерта.