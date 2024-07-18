Как убрать царапины со стеклянных поверхностей

Posted 18 июля, 13:40
Published 18 июля, 13:40
Modified 10 сентября, 02:22
Updated 10 сентября, 02:22
Неглубокие царапины можно легко удалить со стеклянных предметов. Есть несколько домашних методов, которые могут привести в порядок стеклянную столешницу, окна или даже экран телефона. Для этого понадобиться два простых средства домашнего использования — зубная паста и уксус.
Тщательно протрите поцарапанный участок и нанесите слой зубной пасты. Лучше всего для этого подходят пасты с более высоким содержанием абразива, предназначенные для отбеливания зубов.
Используя салфетку из микрофибры, круговыми движениями разотрите зубную пасту на поцарапанном участке в течении нескольких минут. Как только поверхность станет гладкой, смойте излишки водой и протрите стекло другой салфеткой из микрофибры. Повторяйте до тех пор, пока царапина не будет стерта.
Смешайте одну часть уксуса и одну часть воды в миске. Смочите смесью салфетку из микрофибры и нанесите ее на стекло, тщательно вытирая, чтобы на нем не осталось разводов. Избегайте использования бумажных или тканевых полотенец, чтобы к поверхности не прилипал ворс.
Небольшие поверхностные царапины скорее всего сгладятся, но глубокие трещины таким способом не поддаются обработке и требуют профессионального ремонта.
Дело в том, что зубная паста содержит мельчайшие абразивные частицы. По сути, это песок, который помогает полировать зубы, бережно полирует стекло, удаляя любые ровные или неглубокие царапины на поверхности. Уксус — химический абразив. Вместо физического удаления царапин, он придает стеклу блеск.
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