Атласная революция: 5 советов о том, как правильно носить шелковую одежду и выглядеть всегда стильно

Атлас — материал эффектный, но коварный: одежда из него делает акцент как на достоинствах, так и на недостатках фигуры. Поэтому предметы гардероба должны сидеть безупречно. Откажитесь от платьев и блузок из атласа, сидящих по фигуре слишком плотно. Предпочтение стоит отдавать моделям свободного кроя — именно они формируют подчеркнуто утонченный и элегантный образ. Вы не ошибетесь, если выберете атласную одежду даже на размер больше, чем нужно.