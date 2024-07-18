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Posted 18 июля, 12:30

Published 18 июля, 12:30

Modified 14 сентября, 15:14

Updated 14 сентября, 15:14

Как носить атласную одежду и выглядеть стильно

Атласная революция: 5 советов о том, как правильно носить шелковую одежду и выглядеть всегда стильно

Обновлено 14 сентября 2024, 15:14
Фото: yapokupayu.ru, thegirl.ru, pinterest.com
Как носить атласную одежду и выглядеть стильно
Давно заглядываетесь на модную и эффектную одежду из атласа, но не решаетесь на покупку — вдруг вы не сможете носить ее правильно и поддерживать в аккуратном виде? Решайтесь, взяв на заметку наши рекомендации по выбору и уходу за атласной одеждой!

Качество на первом месте

Одежда из атласа будет смотреться превосходно и сядет по фигуре без изломов и складок, если это будет качественный атлас. Выбирайте натуральную ткань как наиболее приятную на ощупь, устойчивую к износу и долговечную. Более демократичный вариант — качественные искусственные аналоги, одежда из которых смотрится как шелковая.

Фактура и цвет

Секрет идеального образа с одеждой из атласа — в правильном выборе цвета. Ткань наиболее выигрышно смотрится в насыщенных оттенках бордового, зеленого и синего. Черная атласная одежда и вовсе смотрится роскошно. Избегайте слишком ярких оттенков, поскольку в них даже качественный атлас будет смотреться дешево. Желательно, чтобы ткань была не слишком блестящей — глянец ее тоже дешевит.

Посадка по фигуре

Атлас — материал эффектный, но коварный: одежда из него делает акцент как на достоинствах, так и на недостатках фигуры. Поэтому предметы гардероба должны сидеть безупречно. Откажитесь от платьев и блузок из атласа, сидящих по фигуре слишком плотно. Предпочтение стоит отдавать моделям свободного кроя — именно они формируют подчеркнуто утонченный и элегантный образ. Вы не ошибетесь, если выберете атласную одежду даже на размер больше, чем нужно.

Правильное сочетание

Атласная одежда смотрится выигрышно при условии правильного сочетания с другими предметами гардероба. Учитывайте, что ткань акцентная, так что ее роскошь желательно нейтрализовать — за счет предметов гардероба из максимально простых тканей. Удачный пример — платье из атласа плюс кардиган из кашемира или жакет из тонкой шерсти. Ультрамодная атласная юбка будет отлично смотреться с рубашкой или блузкой из натурального льна либо с вязаными топами. Не сочетайте атлас с другими глянцевыми тканями, иначе образ получится перегруженным.

#Дмитрий Митраков#Мода#Все материалы авторов#Одежда
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