Гороскоп здоровья с 20 по 31 июля: как подействует жара на знаки зодиака

Posted 18 июля, 07:51
Published 18 июля, 07:51
Modified 10 сентября, 04:07
Updated 10 сентября, 04:07
В конце июля Овны, возможно, почувствуют спад энергии. Не запивайте и не заедайте стресс, выбирайте более здоровые способы восстановления сил. Звезды предупреждают о повышенном риске травм, так что будьте осторожны с различного рода активностями.
В последней декаде июля вероятны головные боли, нарушения сна. Всё это признаки стресса и усталости — постарайтесь находить баланс между работой и отдыхом. Прийти в нужную форму помогут занятия плаванием и йога.
В целом вы будете чувствовать себя отлично. Но не стоит игнорировать признаки легких недомоганий, если таковые появятся. Сразу же принимайте меры и уменьшайте нагрузки.
Бурные романы и увлекательные флирты могут сказаться на самочувствии. Не забывайте о правилах гигиены и позаботьтесь об эмоциональном состоянии. Помогут прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, соблюдение режима дня.
Вы почувствуете небывалый прилив сил и энергии — самое время заняться новым видом спорта. Но не переусердствуйте с нагрузками, иначе есть вероятность срыва.
Могут напомнить о себе старые хронические болезни. Возможны боли в спине и шее. Делайте больше перерывов в работе. Запишитесь на массаж шейно-воротниковой зоны.
Возможны головные или зубные боли, проблемы с костями и суставами. Не игнорируйте их — если вовремя обратитесь к врачу, то к концу месяца почувствуете себя лучше.
Неприятности со здоровьем могут возникнуть из-за переохлаждения. Не пейте слишком холодные напитки, будьте осторожны со сквозняками и кондиционерами.
Стрельцам стоит остерегаться жаркого солнца. Есть риск сильно обгореть и получить солнечный или тепловой удар.
Крепкое здоровье Козерогов не подведет их и в конце июля. Но стоит обратить внимание на родинки и другие кожные новообразования, которые давно беспокоят.
Особых рисков для здоровья не предвидится. Если будут беспокоить проблемы с деснами и зубами, самое время посетить стоматолога.
Может подвести пищеварительная система: есть риски пищевых отравлений и аллергий. Не экспериментируйте с экзотической едой, тщательно мойте овощи и фрукты.
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