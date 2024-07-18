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Posted 18 июля, 07:51

Published 18 июля, 07:51

Modified 10 сентября, 04:07

Updated 10 сентября, 04:07

Гороскоп здоровья с 20 по 31 июля: как подействует жара на знаки зодиака

Гороскоп здоровья с 20 по 31 июля: как подействует жара на знаки зодиака

18 июля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney
Гороскоп здоровья с 20 по 31 июля: как подействует жара на знаки зодиака
В последнюю декаду июля могут обостриться хронические заболевания, возможны недомогания, связанные со стрессом и усталостью.

Овны

В конце июля Овны, возможно, почувствуют спад энергии. Не запивайте и не заедайте стресс, выбирайте более здоровые способы восстановления сил. Звезды предупреждают о повышенном риске травм, так что будьте осторожны с различного рода активностями.

Тельцы

В последней декаде июля вероятны головные боли, нарушения сна. Всё это признаки стресса и усталости — постарайтесь находить баланс между работой и отдыхом. Прийти в нужную форму помогут занятия плаванием и йога.

Тельцы — в последней декаде июля вероятны головные боли, нарушения снаТельцы — в последней декаде июля вероятны головные боли, нарушения сна
Тельцы — в последней декаде июля вероятны головные боли, нарушения сна

Близнецы

В целом вы будете чувствовать себя отлично. Но не стоит игнорировать признаки легких недомоганий, если таковые появятся. Сразу же принимайте меры и уменьшайте нагрузки.

Раки

Бурные романы и увлекательные флирты могут сказаться на самочувствии. Не забывайте о правилах гигиены и позаботьтесь об эмоциональном состоянии. Помогут прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, соблюдение режима дня.

Львы

Вы почувствуете небывалый прилив сил и энергии — самое время заняться новым видом спорта. Но не переусердствуйте с нагрузками, иначе есть вероятность срыва.

Львы — вы почувствуете небывалый прилив сил и энергии — самое время заняться новым видом спортаЛьвы — вы почувствуете небывалый прилив сил и энергии — самое время заняться новым видом спорта
Львы — вы почувствуете небывалый прилив сил и энергии — самое время заняться новым видом спорта

Девы

Могут напомнить о себе старые хронические болезни. Возможны боли в спине и шее. Делайте больше перерывов в работе. Запишитесь на массаж шейно-воротниковой зоны.

Весы

Возможны головные или зубные боли, проблемы с костями и суставами. Не игнорируйте их — если вовремя обратитесь к врачу, то к концу месяца почувствуете себя лучше.

Скорпионы

Неприятности со здоровьем могут возникнуть из-за переохлаждения. Не пейте слишком холодные напитки, будьте осторожны со сквозняками и кондиционерами.

Стрельцы

Стрельцам стоит остерегаться жаркого солнца. Есть риск сильно обгореть и получить солнечный или тепловой удар.

Козероги

Крепкое здоровье Козерогов не подведет их и в конце июля. Но стоит обратить внимание на родинки и другие кожные новообразования, которые давно беспокоят.

Водолеи

Особых рисков для здоровья не предвидится. Если будут беспокоить проблемы с деснами и зубами, самое время посетить стоматолога.

Рыбы

Может подвести пищеварительная система: есть риски пищевых отравлений и аллергий. Не экспериментируйте с экзотической едой, тщательно мойте овощи и фрукты.

Рыбы — не экспериментируйте с экзотической едой, тщательно мойте овощи и фруктыРыбы — не экспериментируйте с экзотической едой, тщательно мойте овощи и фрукты
Рыбы — не экспериментируйте с экзотической едой, тщательно мойте овощи и фрукты. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Гороскоп#Астрология#Все материалы авторов#Астропрогноз
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