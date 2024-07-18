Этот педикюр испортит ваш летний образ: 6 антитрендов сезона

Posted 18 июля, 06:30
Published 18 июля, 06:30
Modified 10 сентября, 04:06
Updated 10 сентября, 04:06
Время фольги прошло — на ваших ногтях ей уже точно нет места. И если ваш мастер предлагает вам педикюр с фольгой, откажитесь — если, конечно, не хотите выглядеть нелепо и смешно. Летом 2024 года такой педикюр подчеркнет отсутствие у вас вкуса, неумение или нежелание следить за модными трендами. Если вы все-таки тяготеете к чему-то блестящему, сделайте выбор в пользу хромированного покрытия, пусть даже оно будет золотистым или серебристым.
Этим летом любуйтесь цветами на клумбе, а не ногтях. Педикюр с цветочными рисунками уже не в моде, и, скорее всего, он утратит свою актуальность надолго. Поэтому выбирайте для педикюра другой дизайн.
Пора забыть о том, что когда-то ногти украшались стразами, лепниной из акрила — все это уже в далеком прошлом. Конечно, подобные украшения периодически возвращаются в моду, однако это происходит нечасто, и точно не в случае с педикюром, поскольку это как минимум неудобно и небезопасно. Объемные украшения будут цепляться за открытую летнюю обувь и даже могут травмировать кожу.
Лето — время ярких красок, однако в 2024 году стоит сделать перерыв, поскольку в моде спокойные и нейтральные оттенки. Педикюр тоже должен быть минималистичным, под стать модному маникюру и макияжу. Откажитесь от ярких покрытий в пользу более сдержанных, но не менее интересных. Если вы относились с предубеждением к нюдовым покрытиям, самое время пересмотреть мнение и попробовать такой педикюр.
Если раньше вы позволяли себе педикюр с леопардовым узором, пусть это останется вашей маленькой тайной. Сегодня подобный дизайн — верх безвкусицы, так что откажитесь от него как минимум до конца этого лета. Максимум, что вы можете себе позволить, — это акцентное покрытие на одном пальце, например на большом. Остальные ногти при этом должны быть покрыты лаком нейтрального цвета.
Если вы вышли из подросткового возраста, забудьте и о нарочито детском дизайне в педикюре. Вряд ли на ваших ногтях будут смотреться радужные цветы, фигурки животных и изображения героев мультсериалов. Не думайте, что это будет выглядеть мило — скорее, ваш педикюр будет смотреться смешно и нелепо.
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