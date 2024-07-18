Этот педикюр испортит ваш летний образ: 6 антитрендов сезона

Время фольги прошло — на ваших ногтях ей уже точно нет места. И если ваш мастер предлагает вам педикюр с фольгой, откажитесь — если, конечно, не хотите выглядеть нелепо и смешно. Летом 2024 года такой педикюр подчеркнет отсутствие у вас вкуса, неумение или нежелание следить за модными трендами. Если вы все-таки тяготеете к чему-то блестящему, сделайте выбор в пользу хромированного покрытия, пусть даже оно будет золотистым или серебристым.