Стоп, манипулятор: 4 эффективные тактики защиты

На этом этапе вы можете поймать себя на мысли, что скучаете по манипулятору, и даже начать верить в то, что он изменился. Удерживайте себя от того, чтобы возобновлять общение и тем более выступать его инициатором. Не питайте надежд на лучшее — с манипулятором отношения или не сложатся, или нанесут по вашей самооценке сокрушительный удар. Такие люди в подавляющем большинстве случаев не меняются.