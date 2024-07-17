Стоп, манипулятор: 4 эффективные тактики защиты

Posted 17 июля, 09:06
Published 17 июля, 09:06
Modified 10 сентября, 04:03
Updated 10 сентября, 04:03
Если вы распознали манипулятора, и он уже приступил к действиям, сохраняйте спокойствие. Помните, что его основная цель — начать вас контролировать, для чего сначала потребуется вывести вас из себя. Не поддавайтесь — воздержитесь от эмоций, возмущений, повышения голоса и тем более от грубых слов, ведь именно их манипулятор распознает как сигнал того, что вы сдались.
Если манипулятор понимает, что добиться цели быстро у него не получается, он меняет тактику — прикидывается беззащитным и глубоко несчастным, оскорбленным. Он может начать рассказывать окружающим о том, как сильно от вас пострадал. Если это произошло, ни в коем случае не оправдывайтесь, ничего не объясняйте — игнорируйте любые попытки обвинить вас в чем-то или воззвать к совести. Дайте окружающим понять, что эмоции и чувства манипулятора к вам не имеют никакого отношения.
Следующий этап тактики манипулятора — прикинуться буквально белым и пушистым. На этом этапе человек может пуститься в извинения, признавать свои ошибки, сожалеть о том, что сделал, и, конечно, обещать, что подобное больше никогда не повторится. На этом этапе жертве легко сломаться, но нужно постараться выстоять и не идти ни на какие уступки. Выставленные вами границы должны быть однозначными и жесткими.
Многие манипуляторы после неудачной попытки взять жертву под контроль на некоторое время отходят на второй план и выдерживают драматическую паузу. Может показаться, что все в порядке, но на самом деле это не так — вероятно, манипулятор просто затаился и ждет подходящего момента, чтобы вновь пойти в атаку.
На этом этапе вы можете поймать себя на мысли, что скучаете по манипулятору, и даже начать верить в то, что он изменился. Удерживайте себя от того, чтобы возобновлять общение и тем более выступать его инициатором. Не питайте надежд на лучшее — с манипулятором отношения или не сложатся, или нанесут по вашей самооценке сокрушительный удар. Такие люди в подавляющем большинстве случаев не меняются.
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