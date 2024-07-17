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Posted 17 июля, 09:06

Published 17 июля, 09:06

Modified 10 сентября, 04:03

Updated 10 сентября, 04:03

Стоп, манипулятор: 4 эффективные тактики защиты

Стоп, манипулятор: 4 эффективные тактики защиты

17 июля 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Стоп, манипулятор: 4 эффективные тактики защиты
Как легко поддаться воздействию манипулятора! Однако ему можно противостоять — рассказываем о простых и действенных тактиках.

Только спокойствие

Если вы распознали манипулятора, и он уже приступил к действиям, сохраняйте спокойствие. Помните, что его основная цель — начать вас контролировать, для чего сначала потребуется вывести вас из себя. Не поддавайтесь — воздержитесь от эмоций, возмущений, повышения голоса и тем более от грубых слов, ведь именно их манипулятор распознает как сигнал того, что вы сдались.

Если вы распознали манипулятора, и он уже приступил к действиям, сохраняйте спокойствиеЕсли вы распознали манипулятора, и он уже приступил к действиям, сохраняйте спокойствие
Если вы распознали манипулятора, и он уже приступил к действиям, сохраняйте спокойствие. Фото: Изображение Midjourney

Против правил

Если манипулятор понимает, что добиться цели быстро у него не получается, он меняет тактику — прикидывается беззащитным и глубоко несчастным, оскорбленным. Он может начать рассказывать окружающим о том, как сильно от вас пострадал. Если это произошло, ни в коем случае не оправдывайтесь, ничего не объясняйте — игнорируйте любые попытки обвинить вас в чем-то или воззвать к совести. Дайте окружающим понять, что эмоции и чувства манипулятора к вам не имеют никакого отношения.

Если манипулятор понимает, что добиться цели быстро у него не получается, он меняет тактику — прикидывается беззащитнымЕсли манипулятор понимает, что добиться цели быстро у него не получается, он меняет тактику — прикидывается беззащитным
Если манипулятор понимает, что добиться цели быстро у него не получается, он меняет тактику — прикидывается беззащитным. Фото: Изображение Midjourney

Не вступать в переговоры

Следующий этап тактики манипулятора — прикинуться буквально белым и пушистым. На этом этапе человек может пуститься в извинения, признавать свои ошибки, сожалеть о том, что сделал, и, конечно, обещать, что подобное больше никогда не повторится. На этом этапе жертве легко сломаться, но нужно постараться выстоять и не идти ни на какие уступки. Выставленные вами границы должны быть однозначными и жесткими.

На этом этапе человек может пуститься в извинения, признавать свои ошибкиНа этом этапе человек может пуститься в извинения, признавать свои ошибки
На этом этапе человек может пуститься в извинения, признавать свои ошибки. Фото: Изображение Midjourney

Назад дороги нет

Многие манипуляторы после неудачной попытки взять жертву под контроль на некоторое время отходят на второй план и выдерживают драматическую паузу. Может показаться, что все в порядке, но на самом деле это не так — вероятно, манипулятор просто затаился и ждет подходящего момента, чтобы вновь пойти в атаку.

На этом этапе вы можете поймать себя на мысли, что скучаете по манипулятору, и даже начать верить в то, что он изменился. Удерживайте себя от того, чтобы возобновлять общение и тем более выступать его инициатором. Не питайте надежд на лучшее — с манипулятором отношения или не сложатся, или нанесут по вашей самооценке сокрушительный удар. Такие люди в подавляющем большинстве случаев не меняются.

#Алина Ибрагимова#Все материалы авторов
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