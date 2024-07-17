Чужая свадьба: как одеться подружке невесты, чтобы выглядеть сногсшибательно

Posted 17 июля, 11:04
Published 17 июля, 11:04
Modified 10 сентября, 04:03
Updated 10 сентября, 04:03
Отличный способ показать фигуру без вульгарности. Длинная воздушная юбка сделает образ легким и нежным, а тугой лиф или корсет добавят откровенности. Выбирайте светлые цвета и легкие текстуры, ведь свадьба — это праздник нежности и чистоты. Да и летнюю жару никто не отменял.
Еще один выигрышный вариант, который позволяет убить сразу двух зайцев, — в меру откровенно подчеркнуть красоту форм и сделать образ максимально нежным, женственным. Что касается цвета и деталей — дайте простор своей фантазии. Наденьте короткое платье, если хотите подчеркнуть изящные икры и щиколотки. Нет желания быть излишне откровенной? Найдите платье миди или макси яркого цвета. Оно скроет ноги, при этом сохранив вашу привлекательность за счет акцента на талии и насыщенности оттенков.
Практичная вещь, которая снова в тренде. Брючный комбинезон прекрасно подчеркивает талию, а в сочетании с легкими туфлями заметно удлиняет ноги. Наряды из легких тканей смотрятся воздушно и изящно, вне зависимости от кроя. Хотите подчеркнуть торжественность случая? Возьмите вариант в сдержанных тонах, например черно-белую классику. Нравится быть яркой? Отыщите в гардеробе летний яркий комбинезон, который надевали в отпуск. Наверняка вы исчерпали не все его возможности!
Если хотите выглядеть эффектно, наденьте платье с открытыми плечами. При примерке сразу убедитесь в том, что оно хорошо сидит и не сползает, вам ведь наверняка придется танцевать до упаду. Если все в порядке, смело покупайте в комплект к платью новенькую бижутерию, которая подчеркнет изящество вашей шеи и плеч. Это может быть как чокер или колье, так и крупные серьги.
Если вы не любите юбки, можете смело от них отказаться в пользу брючного костюма. Этот вариант поможет создать женственный образ на любом празднике, в том числе и на свадьбе. Недаром его выбирают даже современные невесты. Следите за длиной брюк, чтобы не наступать на них каблуками. Старайтесь выбирать вещи с высокой посадкой, они лучше всего прячут полные бедра, акцентируя внимание на талии.
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