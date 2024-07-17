Чужая свадьба: как одеться подружке невесты, чтобы выглядеть сногсшибательно

Если хотите выглядеть эффектно, наденьте платье с открытыми плечами. При примерке сразу убедитесь в том, что оно хорошо сидит и не сползает, вам ведь наверняка придется танцевать до упаду. Если все в порядке, смело покупайте в комплект к платью новенькую бижутерию, которая подчеркнет изящество вашей шеи и плеч. Это может быть как чокер или колье, так и крупные серьги.