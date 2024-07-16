В новом альбоме Эминема появился рэп про Алека Болдуина и Галину Хатчинс

У всемирно известного рэп-исполнителя Эминема вышел новый альбом под названием The Death of Slim Shady, причем релиз пришелся на день суда над актером Алеком Болдуином. Неизвестно, вышло ли это случайно, но в одной из песен есть строки про нашумевший инцидент на съемочной площадке.