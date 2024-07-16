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Posted 16 июля, 14:43

Published 16 июля, 14:43

Modified 10 сентября, 04:01

Updated 10 сентября, 04:01

В новом альбоме Эминема появился рэп про Алека Болдуина и Галину Хатчинс

16 июля 2024, 14:43
У всемирно известного рэп-исполнителя Эминема вышел новый альбом под названием The Death of Slim Shady, причем релиз пришелся на день суда над актером Алеком Болдуином. Неизвестно, вышло ли это случайно, но в одной из песен есть строки про нашумевший инцидент на съемочной площадке.

В тексте трека Fuel Эминем зачитывает такие слова:

«Валяй дурака и получай, как Галина Хатчинс, как будто я Алек Болдуин. Я хочу сбить тебя с толку, а потом нанести смертельный удар».

Это отсылка к трагедии, произошедшей на съемках фильма «Ржавчина» осенью 2021 года. Кинооператор Галина Хатчинс была убита актером Алеком Болдуином. Именно в его руках к несчастью оказался кольт с боевым патроном в барабане вместо положенного в таких случаях холостого.

Суд признал актера невиновным в случившемся из-за нарушений со стороны следствия. Обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс с актера были сняты. Суд признал, что прокуроры намеренно скрыли от адвокатов доказательства, которые могли подтвердить невиновность актера. Алеку Болдуину грозило 18 месяцев тюрьмы.

Также в новом альбоме присутствует песня, в которой Эминем просит прощения у своих детей за то, что не стал им образцовым отцом. Ранее рэпер опубликовал песню Tobey, обложкой к которой послужил известный мем про «Человека-паука».

#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Все материалы авторов
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