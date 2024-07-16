В новом альбоме Эминема появился рэп про Алека Болдуина и Галину Хатчинс

Posted 16 июля, 14:43
Published 16 июля, 14:43
Modified 10 сентября, 04:01
Updated 10 сентября, 04:01
В тексте трека Fuel Эминем зачитывает такие слова:
«Валяй дурака и получай, как Галина Хатчинс, как будто я Алек Болдуин. Я хочу сбить тебя с толку, а потом нанести смертельный удар».
Это отсылка к трагедии, произошедшей на съемках фильма «Ржавчина» осенью 2021 года. Кинооператор Галина Хатчинс была убита актером Алеком Болдуином. Именно в его руках к несчастью оказался кольт с боевым патроном в барабане вместо положенного в таких случаях холостого.
Суд признал актера невиновным в случившемся из-за нарушений со стороны следствия. Обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс с актера были сняты. Суд признал, что прокуроры намеренно скрыли от адвокатов доказательства, которые могли подтвердить невиновность актера. Алеку Болдуину грозило 18 месяцев тюрьмы.
Также в новом альбоме присутствует песня, в которой Эминем просит прощения у своих детей за то, что не стал им образцовым отцом. Ранее рэпер опубликовал песню Tobey, обложкой к которой послужил известный мем про «Человека-паука».
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