Пять причин раннего старения, о которых вы могли даже не догадываться

Вы будете удивлены, но на скорость старения влияет использование аэрозолей — средств против комаров, освежителей воздуха, лаков для волос и других. В них содержатся крайне вредные, а иногда даже и канцерогенные вещества. Они оказывают неблагоприятное влияние на органы дыхания и кожу, попадают в кровь, а оттуда в печень. В результате в организме снижается скорость выработки эластина и коллагена, как следствие, кожа начинает стареть, а за ней и мышцы.