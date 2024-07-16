Пять причин раннего старения, о которых вы могли даже не догадываться

Posted 16 июля, 11:18
Published 16 июля, 11:18
Modified 10 сентября, 04:00
Updated 10 сентября, 04:00
Мы живем в эпоху соцсетей и быстрой прокрутки новостей в смартфоне. Эти простые действия расслабляют мозг, и в результате его работа нарушается и замедляется. В свою очередь это запускает процессы старения всего организма.
Что делать? Разумеется, давать мозгу нагрузку — больше читать, учить иностранные языки, играть в шахматы: способов очень много. Главное — стремиться к саморазвитию и заниматься им, отказываться от клипового мышления или минимизировать его. Это поможет замедлить процессы старения.
Вы будете удивлены, но на скорость старения влияет использование аэрозолей — средств против комаров, освежителей воздуха, лаков для волос и других. В них содержатся крайне вредные, а иногда даже и канцерогенные вещества. Они оказывают неблагоприятное влияние на органы дыхания и кожу, попадают в кровь, а оттуда в печень. В результате в организме снижается скорость выработки эластина и коллагена, как следствие, кожа начинает стареть, а за ней и мышцы.
Человек, который проводит за гаджетами часами, подвергает опасности свой позвоночник. Ухудшается состояние мышц, сосудов, в результате появляются нарушения осанки. Это влияет на движения, которые утрачивают пластичность и легкость.
Кроме того, сидячее положение негативно влияет на органы зрения и слуха, на мозг, поскольку они гораздо хуже снабжаются кровью и очищаются медленнее. Результат — отеки, головные боли, проблемы с памятью, ухудшение состояния кожи, в том числе появление морщин. А если вы имеете привычку сидеть в гаджетах по ночам, то это действует на ваш организм еще более пагубно, поскольку синий свет экрана смартфона снижает скорость выработки мелатонина и соматотропина — так называемых гормонов молодости.
В кондиционерах живут и активно размножаются грибки, вредные бактерии, которые оказывают крайне неблагоприятное воздействие на организм. Для их переработки в большом количестве расходуются его силы, в результате увеличивается нагрузка на печень и другие органы, нарушается процесс белкового синтеза, а соединительная ткань формируется плохо. Результат — быстрое старение.
О вреде пластиковой посуды сказано немало, однако немногие знают о том, что она способствует быстрому старению. В пластике содержатся вредные вещества, которые оказывают на организм агрессивное воздействие. Они разрушают его, запуская процессы старения.
Особенно опасно использование пластика при высокой температуре. В этом случае вредные вещества начинают оказывать воздействие на желудок, кожу.
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