«Он надеется, что я умру»: звезда «Зачарованных» развелась за день до своей смерти

13 июля после долгой борьбы с онкологическим заболеванием ушла из жизни Шеннен Доэрти, исполнительница роли Прю Холливелл. Артистке было всего 53 года.