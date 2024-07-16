«Он надеется, что я умру»: звезда «Зачарованных» развелась за день до своей смерти

Posted 16 июля, 14:03
Published 16 июля, 14:03
Modified 10 сентября, 03:57
Updated 10 сентября, 03:57
О случившемся рассказала Лесли Слоун, представительница Доэрти.
«Преданная дочь, сестра, тетя и друг была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит оставить их в покое на это время, чтобы они могли спокойно скорбеть», — сообщила она.
Фанаты с большим сожалением и болью восприняли уход Шеннен. Они снова и снова пересматривают фильмы с ее участием, а также интервью, которые она в разное время давала журналистам. В одной из своих последних бесед Шеннон коснулась темы смерти.
«Я не боюсь смерти, я знаю, куда иду. Я знаю… людей, которых я увижу. Думаю, я бы боялась смерти, если бы не была хорошим человеком. Но это так», — поделилась актриса с PEOPLE осенью 2023 года.
Также Шеннон записала подкаст, в котором рассказала о проблемах в семейной жизни. В то время ее супруг Курт Исваринко снова отложил развод в надежде получить крупную сумму денег после смерти жены, и Шеннон было об этом известно.
«Он надеется, что я умру раньше, чем наш брак расторгнут», — признавалась актриса.
Год назад уже больную Шеннон постиг удар: она узнала, что у ее мужа есть другая женщина. Тяжелая новость пришла не вовремя, когда актриса готовилась к сложной операции на мозге.
«Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался — у моего мужа был роман в течение двух лет. Он хотел пойти со мной на операцию, но я отказалась. Чувствовала себя такой преданной…» — делилась переживаниями Доэрти.
Она постаралась передать все свои средства маме, которая была рядом на всем протяжении тяжелой борьбы с болезнью. Тем более что муж распоряжался семейными деньгами так, как считал нужным, и не был намерен оплачивать лечение супруги. Всего за день до ее смерти удалось, наконец, подписать соглашение о разводе, которое удовлетворило обе стороны.
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