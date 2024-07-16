Небанальная женственность: нежные образы для летних свиданий

Если вы предпочитаете более скромные образы, приобретите для себя юбку или платье в пол. Получится лук настоящей скромницы-консерватора, лишенной легкомыслия и уверенной в себе. Впрочем, если захочется внести в образ немного дерзости, никто не запретит оголить плечи или выбрать вещь с глубоким декольте.