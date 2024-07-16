Небанальная женственность: нежные образы для летних свиданий

Posted 16 июля, 08:10
Published 16 июля, 08:10
Modified 10 сентября, 03:57
Updated 10 сентября, 03:57
Этот вариант подразумевает демонстрацию женственности в буквальном смысле. Щеголяйте длинными ногами, глубоким декольте, крупными вырезами по бокам топа. Не скрывайте естественных форм и изгибов тела. Конечно, если ваша фигура позволяет такие вольности.
Как можно подчеркнуть нежность? Сыграть на контрасте с брутальностью! Добавьте в свой гардероб мужской пиджак или рубашку, сочетая их с нарочито женственными топами, босоножками и юбками. Распустите волосы, сделайте легкий макияж, чтобы не переборщить с подражанием мужским образам.
Если вы предпочитаете более скромные образы, приобретите для себя юбку или платье в пол. Получится лук настоящей скромницы-консерватора, лишенной легкомыслия и уверенной в себе. Впрочем, если захочется внести в образ немного дерзости, никто не запретит оголить плечи или выбрать вещь с глубоким декольте.
Нежные наряды в пастельных тонах и постельном стиле смотрятся очень женственно. Платье, напоминающее комбинацию, прекрасно подчеркнет фигуру, а костюм, похожий на пеньюар, добавит свободы и легкости. Если не решаетесь на слишком радикальные образы, наденьте бельевой топ. Они не теряют актуальности среди трендов последних лет и продержатся еще долго.
Хрупкие плечи и нежные линии ключиц — что может быть женственнее? Смело открывайте их навстречу летнему солнцу и восхищенным взглядам встречных мужчин. Ориентируйтесь на особенности фигуры: если плечи достаточно широкие, не стоит добавлять им объема воланами. Собираясь на вечеринку, не забудьте добавить немного украшений, которые дополнительно подчеркнут красоту шеи.
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