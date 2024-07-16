Как выбрать дезодорант для жаркой погоды: борьба с запахом пота в +30

Помогут ли в жаркую погоду органические дезодоранты, которые в последнее время получили широкое распространение? В целом они полезны, а натуральный состав позволяет использовать их даже при наличии склонности к аллергическим реакциям. В составе таких средств преобладают растительные компоненты, различные минералы, экстракты, масла. Они борются с запахом пота, обеспечивают ухаживающий эффект. Однако выделение пота они не блокируют.