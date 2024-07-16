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Posted 16 июля, 12:28

Published 16 июля, 12:28

Modified 10 сентября, 04:00

Updated 10 сентября, 04:00

Как выбрать дезодорант для жаркой погоды: борьба с запахом пота в +30

Как выбрать дезодорант для жаркой погоды: борьба с запахом пота в +30

16 июля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать дезодорант для жаркой погоды: борьба с запахом пота в +30
Любимый дезодорант в +30 оказался совершенно бесполезным? Возможно, вы просто неправильно его выбрали. Рассказываем, какие антиперспиранты точно помогут в жаркую погоду.

Как работает дезодорант

В составе дезодорантов присутствуют ингредиенты активного действия, которые уничтожают бактерии, вызывающие тот самый неприятный запах пота. Стоит отметить, что пот сам по себе запаха не имеет, а «аромат» появляется тогда, когда он вступает во взаимодействие с бактериями, находящимися на нашей коже.

Антисептические компоненты в составе дезодорантов — это преимущественно нейтрализаторы запахов и антибактериальные составы. Важно, чтобы они действовали против бактерий и мешали им размножаться. Только в этом случае дезодорант поможет пережить жаркую погоду. Ароматизирующие дезодоранты в этом отношении совершенно бесполезны.

Правила выбора

Если в жаркую погоду вам не помогают даже антисептические средства, выбирайте дезодоранты с солями алюминия. Они регулируют работу сальных желез и не просто убирают неприятный запах, но препятствуют выделению пота в большом количестве.

Помогут ли в жаркую погоду органические дезодоранты, которые в последнее время получили широкое распространение? В целом они полезны, а натуральный состав позволяет использовать их даже при наличии склонности к аллергическим реакциям. В составе таких средств преобладают растительные компоненты, различные минералы, экстракты, масла. Они борются с запахом пота, обеспечивают ухаживающий эффект. Однако выделение пота они не блокируют.

В составе органических средств отсутствуют соли алюминия — те самые, которые способны регулировать работу потовых желез. Так что такие дезодоранты подойдут тем, кто ориентирован на экологически чистую продукцию или склонен к аллергическим реакциям. Стопроцентной защиты от запаха пота в жаркую погоду от такого средства ждать вряд ли стоит.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Красота#Лето#Все материалы авторов
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