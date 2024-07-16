Как выбрать дезодорант для жаркой погоды: борьба с запахом пота в +30

Posted 16 июля, 12:28
Published 16 июля, 12:28
Modified 10 сентября, 04:00
Updated 10 сентября, 04:00
В составе дезодорантов присутствуют ингредиенты активного действия, которые уничтожают бактерии, вызывающие тот самый неприятный запах пота. Стоит отметить, что пот сам по себе запаха не имеет, а «аромат» появляется тогда, когда он вступает во взаимодействие с бактериями, находящимися на нашей коже.
Антисептические компоненты в составе дезодорантов — это преимущественно нейтрализаторы запахов и антибактериальные составы. Важно, чтобы они действовали против бактерий и мешали им размножаться. Только в этом случае дезодорант поможет пережить жаркую погоду. Ароматизирующие дезодоранты в этом отношении совершенно бесполезны.
Если в жаркую погоду вам не помогают даже антисептические средства, выбирайте дезодоранты с солями алюминия. Они регулируют работу сальных желез и не просто убирают неприятный запах, но препятствуют выделению пота в большом количестве.
Помогут ли в жаркую погоду органические дезодоранты, которые в последнее время получили широкое распространение? В целом они полезны, а натуральный состав позволяет использовать их даже при наличии склонности к аллергическим реакциям. В составе таких средств преобладают растительные компоненты, различные минералы, экстракты, масла. Они борются с запахом пота, обеспечивают ухаживающий эффект. Однако выделение пота они не блокируют.
В составе органических средств отсутствуют соли алюминия — те самые, которые способны регулировать работу потовых желез. Так что такие дезодоранты подойдут тем, кто ориентирован на экологически чистую продукцию или склонен к аллергическим реакциям. Стопроцентной защиты от запаха пота в жаркую погоду от такого средства ждать вряд ли стоит.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14